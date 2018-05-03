美新一代匿蹤遠程轟炸機B-21 預計2020投入服役

由諾普研製、美軍新一代遠程匿蹤轟炸機B-21。（圖/Northrop Grumman官網）

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中時電子報

據美國星條旗報（Stars & Stripes）報導，作為美軍新一代匿蹤遠程轟炸機，美國空軍宣布，已開始物色B-21轟炸機（B-21 Raider）的首駐基地，最快將在明年（2019）決定首駐服役基地，並於2020年中旬開始服役。目前有望出線的三座基地，分別位於密蘇里（Missouri）、南達科他（South Dakota）和德州（Texas）。

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有趣的是，如果B-21通過評估測試，於明後年正式上線服役，美軍將擁有4款橫跨樹十年的轟炸機機型：B-52「同溫層堡壘」（B-52 Stratofortress）、B-1「槍騎兵」（Rockwell B-1 Lancer）、B-2「精神」（Northrop Grumman B-2 Spirit）和B-21。美國空軍欲以B-21替換B-1和B-2兩型，並透過硬體與設備升級，留下服役30多年、老當益壯的B-52轟炸機。

老當益壯的美軍B-52同溫層堡壘轟炸機。（圖/美國空軍）

同樣由諾普研發製造的美軍B-2轟炸機。（圖/美國空軍）

美軍於2004年提出新轟炸機計畫，欲取代年事已高的B-52轟炸機，但幾經波折與變革後，直到2012年才定名為「遠程打擊轟炸機」（Long Range Strike Bomber），波音（Boeing）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與諾普（Northrop Grumman）3大國防製造商均投入研發，最終於2015年由諾普勝出，讓B-21匿蹤遠程轟炸機成為新一代選項。

美軍現役B-1「槍騎兵」轟炸機。（圖/美國空軍）

目前公開的訊息顯示，B-21可切換「載人」和「無人」兩種駕駛模式、且有極佳匿蹤能力，每架造價限制在5.5億美元（約165億台幣）。基地徵選也引起三州國會議員的爭取，其中以南達科他州目前最為積極。

(中時電子報)

文章來源：Ellsworth under consideration to get first B-21 bombers

文章來源：Air Force: Next-generation B-21 bomber headed to 3 bases

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