為大學自主而戰 台大師生「新五四運動」明登場

2018年05月03日 11:51 旺報 簡立欣

5月4日台大很熱鬧！為了抗議教育部粗暴拔管，4日下午2點台大「傅園」將舉辦「傅斯年校長追思會暨紀念五四運動晉百年」；下午4點21分台大師生發起的臉書「還我校長，黃絲帶的關懷」將在傅鐘號召罷課21分鐘活動，晚上6點有燭光晚會。

包括台大中文系李錫鎮、徐聖心、康韻梅、陳昭瑛、張素卿、張麗麗、劉文清、蔡振豐、盧桂珍、黃弈珍、徐芳敏，音樂所沈冬、社工系沈瓊桃、分子醫學研究所徐立中、機械系楊申語、政治系蘇宏達等多位台大教授及學生發起臉書「還我校長，黃絲帶的關懷」，並將於5月4日周五下午發起「5/4為台大而戰遊行活動」，號召全校師生罷課21分鐘，下午4點21分罷課師生在傅鐘集合，宣讀「新五四宣言」和陳情書，下午5點向代理校長郭大維遞交陳情書；下午5點30分由傅鐘遊行至校門口；下午6點舉行「愛台大，為大學自主而戰」燭光晚會。

另外3日晚上6點，台大政治系教授陳淳文將在台大文學院演講廳，從法律觀點談台大校長遴選案。

為何是21分鐘？「還我校長，黃絲帶的關懷」表示，這是為了響應台大校長傅斯年的名言「一天只有21小時，剩下的3小時是用來沉思的」，希望大家到傅鐘前面，好好思考一下為何要站出來，以及要守護甚麼。

教育部4月27日宣布台大應重啟遴選，且台大校長當選人管中閔「違法事證明確」不得成為候選人，引發多所大專校院公憤，可謂遍地開花！除了國立大學校院協進會、私校協進會等聲援支持台大，國立台北商業大學校長張瑞雄等技職校院體系4月29日晚間也發起聯署「敦促教育部退出政治干預，尊重大學自主」，並特意選在5月4日截止連署，短短幾天已經有8萬5千人響應；另包括國立清華大學、中央大學、成功大學等都有校長或教授發起黃絲帶活動，

不過台大3日發聲明表示不支持也未核准罷課，僅核准場地借用。聲明指出，「本校為教學研究單位，教學研究為本務，雖然尊重師生表達意見的自由，但是維持學校教學研究正常運作的立場是明確的，因此校方並不支持罷課，亦未核准罷課的活動，僅核准場地借用。」

(旺報 )