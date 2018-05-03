《全台最速報》台大「新五四運動」 北市議員呼籲柯P參加

2018年05月03日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎台大「新五四運動」 北市議員呼籲柯P參加

教育部「拔管」爭議不斷，台大師生決定發起「新五四運動」，5月4日在校園靜坐、遊行抗議。北市議員吳世正、王鴻薇和汪志冰不滿民進黨將黑手伸入大學，濫權妄為，痛批民主倒退，呼籲各界用行動一起響應新五四運動，此外還特別向台大校友、市長柯文哲喊話，要柯P「超越藍綠」，到場捍衛大學自治。

◎跨區台北助選 侯友宜：雙北合作 共生共榮

國民黨新北市長參選人侯友宜人氣超夯，除替新北市議員參選人助選，外縣市參選人也希望他能協助拉抬聲勢，侯友宜3日與台北市大安、文山區市議員參選人李柏毅一同到文山區在地知名早餐店擔任快閃店員，兩人第一次當店員就上手，也呼籲在打拼的年輕人，忙碌之餘也要多注意飲食健康。

◎聲援軍公教警消 申請釋憲連署簽名起跑

國民黨高雄市黨部及議會黨團發起「聲援軍公教警消，申請釋憲連署簽名活動」，即日起在各議員服務處、參選服務處及黨部受理連署。

◎百年藝陣新創意 集雅軒督隊旗化身文創背包

百年歷史的「北港集雅軒北管曲館」致力古物保存，為讓年輕人更貼近古物之美，將集雅軒清朝時期督隊旗結合文創，3日推出雲林縣第1件民間古物文創品「集雅軒督隊包」，用創意讓老文物有了新生命。

(中時電子報)