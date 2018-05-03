謝長廷反拔管？臉書開砲「保障大學自治絕對必要」

駐日代表謝長廷。(資料照/中央社)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
駐日代表謝長廷（見圖）上月22日赴立法院國防及外交委員會備詢。（陳信翰攝）

台大校長遴選案遭教育部駁回，拔管議題引發各界爭議，駐日代表謝長廷在臉書發文「支持學運和大學改革促進會的主張…大學自治在憲法上沒有直接明文，但保障大學自治是絕對必要的」，並以「京大事件」為例，詳述他深感以制度保障學術自由的迫切。

謝長廷昨天深夜在臉書發文指出，「1933年日本發生有名的「京大事件」，當時京都帝大的刑法教授瀧川幸辰因其著作思想開放遭政府指為左傾，被迫停職。法學院31位老師為表抗議也跟進提出辭職，最後17名教授也因此退職。在京大留學時，對這些前輩的氣骨感到敬佩和驕傲。

1982年擔任台北市議員時，還是戒嚴時期，東吳大學政治系的黃爾旋教授曾帶學生到議會旁聽，聼學生説他上課作風自由，解説精闢。但1983年東吳大學無預警解聘了黃爾旋教授。當時還期待京大事件會不會在台灣上演，可惜沒有人敢跟進，據說倒是不少人搶他空下來的缺。讓我深感以制度保障學術自由的迫切。

後來我選上了立委，就支持學運和大學改革促進會的主張，領銜提出大學法修正草案，在條文中明示大學自治的原則。最近台灣大學校長遴選的爭議，「大學自治」的精神頻繁被提起。其實，大學自治在憲法上沒有直接明文，但保障大學自治是絕對必要的，其目的在確保學術研究、發表及教學的自由，沒有大學自治，憲法上關於思想自由的權利可能成為具文。」

謝長廷說「我們好不容易爭取到大學自治的理念共識，也有落實理念的法律，再來就是在實踐中相關人士需要對大學的公共性和自主性具有責任感和使命感，自覺自律自制地運行，才能慢慢形成優美的傳統。這並不是以政治立場為出發點的爭辯可以達成的。」

(中時電子報)

台大師生五四罷課快閃21分鐘 校方最新聲明
拔管愈燒愈烈 逾10位台大教授遭… 貓熊「圓仔」也是靠人工生殖！台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。