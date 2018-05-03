有黑幫滲入陳抗活動 全國大掃黑逮310人

警政署長陳家欽3日至刑事局檢視掃黑成果。(林郁平攝)

友善列印
中時

為淨化選前治安，警政署聯合高檢署及全國各地檢署，自4月30日起實施「全國同步掃黑行動專案」，全面掃蕩黑幫。截至3日上午8時止，已檢肅41名治平專案目標、手下成員269人，共逮捕310人到案，其中，包括擔任統促黨首席顧問、竹聯幫虎堂前朱姓堂主，自稱是白狼左右手的竹聯幫吳姓男子，天道盟台北分會蕭姓會長、現任鄉民代表會余姓副主席等對象。

警方調查，擔任統促黨首席顧問的朱嫌，涉嫌霸佔被害人法拍屋，恃幫派勢力率眾恐嚇數百萬元搬遷費，並多次動員幫眾參與該政黨活動。

另名竹聯幫月堂戴姓副堂主，涉嫌率幫眾於桃園市及新北市土城、蘆洲、汐止一帶屢次藉端向被害人恐嚇取財，嚴重影響社會治安，到案共犯7人中，2人坦承為某特定政黨成員，其中吳嫌更不諱言對外自稱為「我是竹聯幫孔雀，是總裁白狼的左右手」，戴嫌已遭法院裁定羈押。

刑事局拘提「天道盟太陽會台北分會」蕭姓會長到案，蕭嫌平時於北市經營酒店經紀公司及酒店圍事牟利，屢恃幫派勢力，涉嫌率眾攜械至北市其他經紀公司及酒店砸店、鳴槍等暴力犯行。

警方拘提屏東鄉民代表會余姓副主席到案，查出余嫌意圖牟取土地補償利益，自去年10月起，涉嫌率眾陸續對數名被害人持槍恐嚇勒索地上補償費，以加害生命、身體、自由、財產之安全，致使被害人心生畏懼，脅迫下交付金錢。

警方此次共動員全國警力4733人，掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計762處，總計查獲各式非法槍械7枝，各類毒品1469.89克，及其他包含詐欺、故意殺人之各類犯罪件409人。

(中時 )

平溪民宅清晨火警 2男童燙嗆傷送… 台北市刑大肅竊組逮獲台大偷腳踏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。