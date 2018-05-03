有黑幫滲入陳抗活動 全國大掃黑逮310人

2018年05月03日 12:07 中時 林郁平

為淨化選前治安，警政署聯合高檢署及全國各地檢署，自4月30日起實施「全國同步掃黑行動專案」，全面掃蕩黑幫。截至3日上午8時止，已檢肅41名治平專案目標、手下成員269人，共逮捕310人到案，其中，包括擔任統促黨首席顧問、竹聯幫虎堂前朱姓堂主，自稱是白狼左右手的竹聯幫吳姓男子，天道盟台北分會蕭姓會長、現任鄉民代表會余姓副主席等對象。

警方調查，擔任統促黨首席顧問的朱嫌，涉嫌霸佔被害人法拍屋，恃幫派勢力率眾恐嚇數百萬元搬遷費，並多次動員幫眾參與該政黨活動。

另名竹聯幫月堂戴姓副堂主，涉嫌率幫眾於桃園市及新北市土城、蘆洲、汐止一帶屢次藉端向被害人恐嚇取財，嚴重影響社會治安，到案共犯7人中，2人坦承為某特定政黨成員，其中吳嫌更不諱言對外自稱為「我是竹聯幫孔雀，是總裁白狼的左右手」，戴嫌已遭法院裁定羈押。

刑事局拘提「天道盟太陽會台北分會」蕭姓會長到案，蕭嫌平時於北市經營酒店經紀公司及酒店圍事牟利，屢恃幫派勢力，涉嫌率眾攜械至北市其他經紀公司及酒店砸店、鳴槍等暴力犯行。

警方拘提屏東鄉民代表會余姓副主席到案，查出余嫌意圖牟取土地補償利益，自去年10月起，涉嫌率眾陸續對數名被害人持槍恐嚇勒索地上補償費，以加害生命、身體、自由、財產之安全，致使被害人心生畏懼，脅迫下交付金錢。

警方此次共動員全國警力4733人，掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計762處，總計查獲各式非法槍械7枝，各類毒品1469.89克，及其他包含詐欺、故意殺人之各類犯罪件409人。

(中時 )