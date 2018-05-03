貓熊「圓仔」也是靠人工生殖！台灣野生動物保育大進擊

2018年05月03日 11:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人類面臨「少子化」，事實上，這個現象在動物界也一直持續著！特別是稀有類的動物！然科技日新月異，讓人工生殖技術也能應用在動物上，台灣人喜愛的貓熊「圓仔」其實也是靠著動物園及專家的幫忙，在台灣平安誕生！野生動物生態保育上近來也成為一種國際趨勢！讓生態更多元、永續長久。

各國代表遵循大會的傳統，前往熱帶雨林館基地參與植樹活動。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園與行政院農業委員畜產試驗所，於107年5月3-6日（星期四-日）為期四天，於台北市立動物園內共同辦理「第13屆亞太地區生殖科技國際論壇（Asian Reproductive Biotechnology Congress，簡稱：ARBC」。

今天上午九點半由行政院農業委員會畜產試驗所所長黃振芳、國際處國際組織科科長唐淑華、台北市政府教育局謝麗華主任秘書及台北市立動物園金仕謙園長共同主持開幕儀式，同時遵循大會的傳統，邀請各國代表，前往熱帶雨林館基地參與植樹活動，象徵萬物生生不息，也祝福會議圓滿順利。

國際生殖科技專家齊聚！為生物多樣性永續努力！（台北市立動物園提供）

每屆「亞太地區生殖科技國際論壇」約有近二十個國家，數百位相關領域的專家學者參與，目前此論壇的團隊主席是日本籍的Dr. Takashi Nagai（永井 卓博士，試管豬繁殖學家），而行政院農業委員會畜產試驗所育種組吳明哲組長則為台灣成員及代表委員。在爭取獲得2018年國際論壇的主辦權後，畜產試驗所便積極邀請台北市立動物園共同辦理，並將大會的主題定為「生殖生物科技用於界定、描繪和展示人類與動物的世界，讓合作領域擴展至：人醫生殖、家畜禽繁殖、實驗動物、動物園保種與人工繁殖等層面，期望在野生動物保育議題上，激發更多的討論與合作。

近年來人工生殖科技，除了應用於人類不孕症治療上有重大突破，於野生動物生態保育上也成為一種國際趨勢，歐美國家先進動物園紛紛針對人工輔助生殖技術，投入更多的人力與經費開發研究。

台北市立動物園自2004年起，與農委會特有生物研究保育中心、中央研究院生物多樣性研究中心與國立台中自然科學博物館等四個單位，分別成立了鳥類與哺乳類、兩棲爬行動物、魚類、以及陸生無脊椎動物等四個冷凍遺傳物質庫，以全台野生動物物種之遺傳物質為目標進行主動蒐集。台北市立動物園亦成立全台灣第一個野生動物生殖細胞冷凍保存樣本庫，積極收集園內外的野生動物生殖細胞，為野生動物保育繁殖，開啟另一個專業發展的機會。

今年台北市立動物園與行政院農委會畜產試驗所合辦「第13屆亞太地區生殖科技國際論壇」，特別期望能藉重人醫生殖的專業技術、畜產試驗所優秀的家畜禽繁殖技術和國外保育的經驗，應用於野生動物保育上，對瀕危動物的保種繁殖，給予更多的建議與創新合作。

(中時電子報)