新手爸爸遭火吻 咬牙復健為兒撐起家計

2018年05月03日 12:00 中時 洪安怡

現年37歲的阿峯，在一次工作中遭1萬瓦高壓電電擊，頭頂傷口深可見骨，左手也被燒爛了，一度命危；術後左手因疤痕增生攣縮無法伸直、高舉，連碗都拿不起，阿峯在陽光基金會的協助下努力復健，最後終於能夠親手抱起兒子。

「以為出院就都好了」、「怎麼知道燒傷會這樣」阿峯1年前遭高壓電電擊，事發當時，剛懷孕滿3個多月的妻子，而阿峯歷經4次清創、植皮手術，好不容易躲過死神和左手截肢的命運，出院後2周，左手卻無法伸直、高舉，蜷縮在胸前，連碗都拿不起，必須以口就碗趴著吃飯，更遑論照顧新生兒。

擔負家中生計的阿峯，本該歡喜期盼第一個孩子的出生，如今卻憂心未來如何照顧孩子、養家活口，陽光基金會台北重建中心職能治療師楊琇涵表示，「阿峯很想抱孩子，我們就鼓勵他努力復健，復健主要也針對改善他左手功能，要能夠伸直、高舉，未來也才能順利回去工作。」

每當陽光治療師將阿峯組織沾黏的左肩關節拉開、扭轉延展因疤痕增生攣縮的前臂與上臂，阿峯總痛的眉頭緊皺冷汗直流，數次以為自己的手斷了，但每每想到兒子的笑容，他激勵自己要為兒子勇敢，「怕痛就輸了」

經過密集復健後，阿峯如願能將5個月大的兒子高高抱起，每當他將兒子高舉，聽見孩子發出鈴聲般的笑聲，就是他最愛的時刻，「能抱起孩子，是我最大的幸福」。如今阿峯順利回到職場工作，並表示願盡自己的一份心力去回饋社會。

陽光基金會台北重建中心主任陳偉修表示，深度燒傷的皮膚癒合時會疤痕增生與攣縮，嚴重將攣縮導致肢體變形與生活功能障礙，但只要把握復健黃金期，多數可再度回到原本的生活軌道。陽光基金會現正發起籌募「107年燒傷生心理重建服務基金」，邀請民眾捐款支持，幫助燒傷朋友度過人生艱難時刻。

(中時 )