台北市刑大肅竊組逮獲台大偷腳踏車賊

2018年05月03日 12:13 中時 謝明俊

王某在台大校外路上騎著偷來的綠色特殊腳踏車，被其它台大學生拍照存證。〔警方提供〕

台大一個自行車同好群組網站，呼籲同好同學幫忙抓賊。〔警方提供〕

台灣大學許多學生以自行車代步，校園內外有數以千計的自行車，經常傳出學生自行車被竊事件，日前台大又連續發生學生自行車遭竊，台北市刑大肅竊組經調帶分析過濾，查出一名王姓無業男子，經常進出台大偷車代步後將他逮捕，警方發現，王某過去曾多次偷腳踏車被逮送辦，都由老父幫交罰金，這次王某再度落網，父親灰心拒絕再幫兒子，讓王某因累犯入監服刑。

日前，台大一個校內自行車同好社交群組貼文表示，有一名服役的台大學生，留在學校的綠色特殊腳踏車被竊，希望群組同好幫忙尋車抓賊，隔了一天，有人在校內尋獲這台失竊自行車，但卻發現現場卻又有另一台自行車被竊，社交群組呼籲所有同好注意抓賊。

台北市刑大肅竊組幹員在執行網路巡邏時發現這項訊息，主動展開偵辦，經調閱路口監視器影帶分析過濾，找出一名有多次偷竊自行車紀的王姓男子，警方經多日追蹤埋伏，將他逮捕。

警方發現，王某目前無業，經常流連網咖，並經常假扮成學生，進出台大校園，只要見到無人看管上鎖的自行車，就偷來代步，等到不用時就直接棄置，再換偷一台騎乘。警方通知王某父親前來，得知王某先前多次偷自行車被逮，檢方以微罪簡易裁處易科罰金，都由老父代為繳清，這次王某再度犯案，讓老父灰心拒絕再幫兒子，王某因而入監服刑，獲得教訓。

(中時 )