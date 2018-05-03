台北市刑大肅竊組逮獲台大偷腳踏車賊

無業王姓男子經常在台大校內偷自行車。〔警方提供〕

友善列印
中時
王某在台大校外路上騎著偷來的綠色特殊腳踏車，被其它台大學生拍照存證。〔警方提供〕
台大一個自行車同好群組網站，呼籲同好同學幫忙抓賊。〔警方提供〕

台灣大學許多學生以自行車代步，校園內外有數以千計的自行車，經常傳出學生自行車被竊事件，日前台大又連續發生學生自行車遭竊，台北市刑大肅竊組經調帶分析過濾，查出一名王姓無業男子，經常進出台大偷車代步後將他逮捕，警方發現，王某過去曾多次偷腳踏車被逮送辦，都由老父幫交罰金，這次王某再度落網，父親灰心拒絕再幫兒子，讓王某因累犯入監服刑。

日前，台大一個校內自行車同好社交群組貼文表示，有一名服役的台大學生，留在學校的綠色特殊腳踏車被竊，希望群組同好幫忙尋車抓賊，隔了一天，有人在校內尋獲這台失竊自行車，但卻發現現場卻又有另一台自行車被竊，社交群組呼籲所有同好注意抓賊。

台北市刑大肅竊組幹員在執行網路巡邏時發現這項訊息，主動展開偵辦，經調閱路口監視器影帶分析過濾，找出一名有多次偷竊自行車紀的王姓男子，警方經多日追蹤埋伏，將他逮捕。

警方發現，王某目前無業，經常流連網咖，並經常假扮成學生，進出台大校園，只要見到無人看管上鎖的自行車，就偷來代步，等到不用時就直接棄置，再換偷一台騎乘。警方通知王某父親前來，得知王某先前多次偷自行車被逮，檢方以微罪簡易裁處易科罰金，都由老父代為繳清，這次王某再度犯案，讓老父灰心拒絕再幫兒子，王某因而入監服刑，獲得教訓。

(中時 )

有黑幫滲入陳抗活動 全國大掃黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。