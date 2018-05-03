中埔鄉4校5隊晉級全國棒球賽 「雙驕」成賽場亮點

2018年05月03日 12:21 中時 翁聖勳

中埔鄉社口國小中外野手劉瑩筑享受每次比賽得獎或得牌後，家人朋友對自己的肯定，是爆發力強的打擊手。（翁聖勳攝）

中埔鄉中埔國小棒球隊投手李依真，曾以56公尺佳績獲全縣國小女童壘球擲遠冠軍，目前直球球速可達110公里，是隊上主戰投手。（翁聖勳攝）

嘉義縣中埔鄉轄內和興國小、同仁國小、中埔國小、社口國小4校5隊參加教育部體育署全國賽106學年度國小棒球硬式及軟式聯賽晉級全國賽。由於嘉義縣代表隊7隊中有5隊來自中埔鄉，當中社口劉盈筑及中埔國小李依真兩位女同學全程參與賽事，表現優異不輸男生，難能可貴。

對於即將開打的全國硬式棒球及全國軟式棒球賽，中埔鄉長李碧菁3日上午，邀請晉級各校校長、教練及球員代表於鄉公所會議室親自授旗並頒發獎勵金預祝各校旗開得勝，也期許小選手們努力打進前8強為中埔鄉及嘉義縣爭取榮譽。

李碧菁說，棒球屬於競爭激烈的賽事，嘉義縣代表隊伍7隊中有5隊來自中埔，對於晉級學校及小球員個人優異表現感到開心。她說，棒球講究團隊合作，場上每個人有不同守備位置，唯有凝聚團結力才能取得勝利，相信小選手們平日的訓練只要穩定發揮，必定可以展現最佳實力。

社口國小6年級生劉瑩筑說，在家人鼓勵下參加球隊已經2年，擔任中外野手的她，能在男性為主的運動中取得好表現，自己很驕傲，也很享受每次比賽得獎或得牌後，家人朋友對自己的肯定，讓她更有自信及動力打下去。

中埔國小棒球隊投手李依真，曾獲中埔鄉孝行楷模，更以56公尺佳績獲全縣國小女童壘球擲遠冠軍，目前直球球速可達110公里，她說，棒球讓她學會團隊合作，更在球隊規律的生活安排，學習自我管理。

(中時 )