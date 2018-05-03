不只帶走孫叔叔 COPD年奪6000多條國人性命

友善列印
中時

「永遠的孫叔叔」孫越前日因慢性肺阻塞肺病COPD併發呼吸衰竭，病逝於台大醫院，令外界相當不捨。統計顯示，我國一年超過6000人死於COPD，排名10大死因的第7位；衛福部國健署指出，吸菸者罹患COPD的機率，是一般人10~13倍，戒菸是最好的預防方式，除了能能降低自己罹病風險，也同時能讓家人因遠離二手菸、健康不受威脅。

孫越投入菸害防制長達34年，和主管菸害的政府機關國健署有密切關係，國健署今也發文弔唁，除了對孫越的離世深感不捨和心痛，也感謝孫越一生挺身為防制菸害，並力促推動「菸害防制法」修法，保護國民健康的付出與貢獻。

孫越在戒菸超過20年之際，於2005年被檢查出罹患慢性肺阻塞肺病COPD，往後10幾年都飽受該病所苦，除了每天都要拍痰，每年更都要因此住院4~7次，每次住院治療都耗時半個多月，最終也是因COPD併發呼吸衰竭而離世。他也總以親身經歷，呼籲民眾不要碰菸，癮君子更應立刻戒菸，才能挽救自己、甚至是周遭被二手菸影響的家人健康。

國健署表示，全球每10秒就有1人死於COPD，我國每年更超過6000人因COPD而過世，世界衛生組織WHO更警告，在未來10年，若沒有任何介入措施，尤其是減少菸煙的暴露，COPD將在2030年攀昇至全死因的第4位。

根據美國疾管局資料顯示，吸菸者罹患COPD機率是一般人10~13倍，國健署長王英偉說，要減輕肺阻塞及其併發症等健康威脅，「戒菸」是最主要的方法，請癮君子趕緊為了自己和家人而戒菸，並可多利用國健署免付費戒菸專線0800-636363，以及國內4000多家合約醫療機構和社區藥局的戒菸服務。

(中時 )

中埔鄉4校5隊晉級全國棒球賽 「… 蔡英文出席台中花博演練 麗寶捐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。