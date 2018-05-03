蔡英文出席台中花博演練 麗寶捐贈重型救援「八爪魚」

2018年05月03日 12:29 中時 陳淑娥

台中市災害防救演習暨2018台中世界花卉博覽會緊急應變演練3日在麗寶樂園舉行，麗寶樂園特捐贈「八爪魚」重型救援器材。（黃國峰攝）

台中市災害防救演習暨2018台中世界花卉博覽會緊急應變演練3日在麗寶樂園舉行，圖為演練花博接駁公車人質挾持，應變措施。（黃國峰攝）

麗寶樂園捐贈的「八抓魚」救災利器，將頂高40噸重大型貨櫃。（陳淑娥攝）

搜救犬「鐵雄」等在瓦礫堆發揮搜救功夫。（陳淑娥攝）

現場為假想花博展覽期間，遭重大人為危安事件緊急應變處置。（陳淑娥攝）

2018世界花博將於年底盛大登場，台中市消防局3日舉行緊急應變演練，總統蔡英文親臨現場督導演練過程，麗寶樂園特捐贈「八爪魚」重型救援器材，該救災利器為台中市唯一；蔡英文強調，花博是國家大事，行政院各部會，尤其是軍警消務必須要全力支援台中市政府。

防災演習3日上午10點整在麗寶樂園停車場舉行，總統蔡英文親臨現場督導、市長林佳龍擔任指揮官，麗寶集團董事長吳寶田等共同出席，並表揚80位土石流防災專員。

蔡英文表示，2018年的台中花博是整過國家必須要投入的盛會，行政院各部會，尤其是軍警消務單位必須要全力支援台中市政府，強化災防危機管理，台灣必須學習在急難環境，不論風災、震災或土石流等自然的災害，要從一次的挑戰中累積經驗。

林佳龍指出，專業的演練加上齊全的設備，整個程序非常嚴謹的進行，感謝中央部會的出席，及麗寶樂園董事長提供場地，並捐贈價值300萬元「八抓魚」重型救援器材一批。

上午演練分5階段23個狀況進行，包括花博展期間發生園區植物及生物病疫情應變、花博接駁公車人質挾持、模擬發生地震搶救、建築物倒塌、物資調度及災害復原等情境，在花蓮震災中有亮眼表現的搜救犬「鐵雄」，也現身瓦礫堆成功搜救患者，空勤總隊黑鷹直升機更展現空中吊掛救援。

消防局長蕭煥章表示，這次演練動員各界參與，包括苗栗縣、南投縣、彰化縣等消防局參與人車參演外，內政部空中勤務總隊及陸軍航空第602旅也出動直升機協助演練。

麗寶樂園表示，本次捐贈重型救援器材裝備一批，是救災裝備中的高科技設備，對出勤救災人員及待救對象，都是提升安全和節省寶貴搜救時間的利器。八爪魚重型救援器材包含高壓方形平面氣墊、快速救援脫困長短板等，可以在建築物、客運、捷運、火車等翻覆時撐起重物，設備操作簡易，可頂高25噸重大型貨櫃，降低救援人力快速搜救。

(中時 )