保護生態！中市府打造南高美、北大安「海線雙星」

2018年05月03日 12:59 中時 盧金足

龜殼公園保存大量的招潮蟹，打造良好的親子環境教育場所。（圖／台中市府提供）

市府營造生態河道及濕地常見的水筆仔，並設立生態解說牌。（圖／台中市府提供）

海線觀光再升級！台中市政府打造南高美、北大安「海線雙星」，其中，北大安的龜殼生態公園保存大量招潮蟹、彈塗魚，生態河道及濕地常見的水筆仔迷宮紅樹林，並設立生態解說牌，打造親子環境教育園區；大安特有捕鰻苗的石滬特殊地景也將保留。

市府建設局長黃玉霖表示，整體規劃以大安媽祖文化園區為核心，串聯龜殼公園、大安水蓑衣生態園區、南埔鷺鷥林等景點，讓大安生態旅遊廊帶更完整。

盯緊濱海廊道觀光環境營造計畫進度，黃玉霖與市政顧問蘇永珍、大安區長周琇茹、龜殼里長洪正義、海墘里長王勝宗等人，會同農業局、觀光旅遊局及風景區管理所等單位前往龜殼公園視察。

黃玉霖強調，龜殼公園經歷2次整治後，市府在園區內保存大量的招潮蟹、彈塗魚，營造生態河道及濕地常見的水筆仔迷宮紅樹林，並設立生態解說牌，打造良好的親子環境教育場所。

紅樹林將納入龜殼公園範圍進行整體規劃，並保留大安特有捕鰻苗的石滬特殊地景；初步先將北汕溪、塭寮溪2座出海口景觀跨橋改建，並擴大媽祖文化園區的範圍，納入海墘漁村北側公有土地，打造綠帶，提升聚落環境品質。

此外，觀光旅遊局也與大安區公所合作提案，爭取將大安濱海自行車道南北串聯，可望藉由自苗栗至清水的自行車道，連結媽祖文化園區、龜殼生態公園、清水高美濕地及海洋生態館，成為濱海地區觀光廊帶。

地方民眾表示，龜殼公園裡有很多珍貴的生態，市府為龜殼公園規劃完整園區，對地方發展有很大的幫助。

(中時 )