中台灣最大社會企業市集 台中市登場

2018年05月03日 13:21 中時 盧金足

台中市政府經發局與社會企業攜手合作，集結60家優質社會企業及新創團隊，串聯2018亞太社會企業高峰會，舉辦「明日亞洲社會企業市集」，5月5日至6日將在台中文化創意產業園區登場。副市長林依瑩表示，社會企業市集結合環保綠能

、食農、銀髮及新創等產業，希望提高社創商品與服務能見度，進一步捲動社企發展能量。

市府經發局2日邀請CoLab插畫經紀平台(聯宏國際股份有限公司)、Honey Bank小蜜蜂計劃、以便以謝商行(一起啡吧創業平台)、法式冰淇淋昕樸永續股份有限公司、台中市中都農業生產合作社、熊肯作社會企業有限公司、隨禮客家小館、逗點青少年公益商店等優秀社會企業現場展示產品與創業理念

，為市集活動暖身。

行政院政務委員唐鳳、副市長林依瑩、社企流總經理陳玟成等人也共同宣布啟動「明日亞洲社會企業市集」。

林依瑩表示，社會企業發展是台灣與國際接軌非常重要方式

，市府對於青創、文創等發展重視，包括光復新村INGO、摘星青創，審計新村也成朝聖地點，洋溢創新與活力，未來海線陶藝大街、山城東勢文化園區微企業創新基地持續推動，希望台中成為社企、青創發展基地。而今年亞太社會企業高峰會到台中舉辦，對台中是很大的鼓舞，希望透過高峰會的平台捲動社企發展能量。

唐鳳感謝大家共同努力促成「亞太社會企業高峰會」，此次活動最重要意義在於展示台灣有能力也有意願與全世界尤其亞太區域合作，促進聯合國共同推行17項永續發展目標。

「將近上千位來自全世界的朋友在台中一起思考，如何透過創新解決目前面臨環境！」唐鳳表示，大家對於社會企業不能只是抽象了解，社會企業也有提供產品及服務，此次60多個攤位才是高峰會最大亮點，讓民眾了解社企對社會、環境的使命。

經發局指出，社會企業市集包含環保綠能、食農、銀髮及新創等產業，包括以社會企業角度打造社區照顧咖啡館，推出居家服務、家事服務、生活輔具等服務，讓銀髮長照能老有所依；另外，青年返鄉以農村廢棄物投入再生模式，串起供應鍊，打造微型產業，不僅成功解決環境問題，也帶領社區再生發展誘使更多人關注。

國外企業方面，香港傳耆也來參展，其跨世代溝通、著重手工藝品背後的故事，結合學子合作發掘許多故事。市集活動期間，市府經發局也推出創業資源診斷服務，透過業師到場一對一輔導、診斷，讓創業青年獲得更多資訊。

(中時 )