綠營大台中拉警報！盧秀燕支持度首度超越林佳龍

2018年05月03日 12:58 中時 朱真楷

年底9合1，台中市長選舉被民進黨視為與新北市同等重要的關鍵選區。根據中天電視委託艾普羅進行的最新民調顯示，如果明天就是投票日，國民黨台中市長參選人盧秀燕以35.7％的支持度，領先現任市長林佳龍的33.0％；雙方差距雖仍在誤差範圍內，但這是盧秀燕獲得國民黨提名後，民調首度超越林佳龍，顯示綠營大台中選情已拉起警報。

國民黨中央在今年2月進行黨內台中市長初選，盧秀燕最後以0.6％的些微差距，領先黨內對手江啟臣，確定代表國民黨出戰台中市長。但因雙方差距極小，讓藍營內部一度憂心盧秀燕能否與台中黑派的江啟臣整合；但在團結優先的氣氛下，上月底，分屬紅、黑派的藍委顏寬恒、江啟臣，都允諾加入盧秀燕競選團隊，隨著鐵三角成形，藍軍在中部地區的氣勢更為提升。

如今，中天電視委託艾普羅針對「台中市長選情」進行民調，結果顯示，當民眾被問到「如果明天就是投票日，請問您會投票支持民進黨的林佳龍或國民黨的盧秀燕做市長？」林佳龍獲得的支持度為33.0％，盧秀燕為35.7％，由盧秀燕領先2.7％。

儘管過去民進黨普遍較受年輕選民青睞，但若以「年齡」交叉分析，會發現在「18至29歲」的族群，林佳龍、盧秀燕的支持度分別為35.2％、35.0％，雙方僅相差0.2％。

同時，在「40至49歲」、「50至59歲」、「60歲以上」的族群，均由盧秀燕領先，其中以「40至49歲」差距最大，幅度達10.9％。而林佳龍僅在「30至39歲」顯著領先盧秀燕。

但值得盧秀燕陣營注意的是，若以「政黨傾向」交叉分析，會發現「泛綠」選民對林佳龍的支持度為84.8％，但「泛藍」選民對盧秀燕的支持度則是79.7％，顯著低於林佳龍；而在「其他政黨／中立／拒答」的選民部分，林佳龍、盧秀燕的支持度分別為26.3％、24.4％。

換言之，在未來選戰中，盧秀燕若要進一步拉開與對手的差距，除了要爭取中間選民更多認同外，催出藍營自家選民的熱情與支持，更是關鍵。

若以縣市合併前的「原台中市」、「原台中縣」區分進行交叉分析，則會發現盧秀燕在「原台中市」的支持度為44.3％，大幅領先林佳龍的26.4％，雙方差距17.9％；而在「原台中縣」部分，林佳龍的支持度則是37.4％，領先盧秀燕的30.0％，雙方差距7.4％。

其次，該民調也針對「看好度」進行調查。當民眾被問到「如果明天就是投票日，請問您認為哪一位當選市長的機會比較大？」有45.8％選擇林佳龍，24.5％選擇盧秀燕，雙方差距21.3％。

若以「政黨傾向」交叉分析，也會發現在「泛藍」選民部分，看好盧秀燕當選的比例為49.8％，另有30.5％看好林佳龍當選；在「泛綠」選民部分，看好林佳龍當選的比例為86.6％，另有4.2％看好盧秀燕當選。

若與「支持度」相比，儘管盧秀燕的支持度領先林佳龍，但在看好度部分卻呈落後狀態。這除了顯示林佳龍的「現任優勢」確實有發揮作用，似乎也意味著藍營支持者對年底選舉恐怕仍缺乏足夠信心。對此，國民黨有必要更為激發支持者熱情，以在選戰後期催升藍營選民的信心與投票率。

該民調是在2018年4月24日至4月30日進行，有效樣本1003人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1％。

(中時 )