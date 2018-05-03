組改最後拼圖 行政院會通過環境資源部5機關組織法草案

2018年05月03日 13:12 中時 張理國

行政院會今天通過經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、內政部等5機關包含未來成立的「核能安全委員會」等43項組織法修正案。原屬水利署的業務一分為二，分屬環資部跟經濟及能源部，林務局大部分業務移撥到環資保，農業部只留「林產司」；另外國家公園確定保留在內政部「國家公園署」。人事行政總處人事長施能傑說，這是完成組改最後一塊拼圖。

行政院組織法於2010年2月3日修正公布，行政院設14部、8會、3獨立機關、1行、1院及2總處，由37個部會精簡為29個機關，並已自2012年1月1日開始施行。截至目前為止，已完成23個部會組織法案立法，大陸委員會前已函送立法院審議。這次經行政院重行檢討，將內政部、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等5個部及所屬合計43項組織法案重行函送立法院審議。

組改後，環資部被稱為天下第一大部，但環保署長李應元說，大家都是為了制度的建立，適合現代社會，中間的轉折有很多過程變化，環資部不會是最大部，包括人員、預算都遠輸國防部、內政部、教育部跟交通部，而且「輸得很遠」，但環資部業務具有複雜性及挑戰性是事實，也值得迎戰氣候變遷，節能減碳的問題。

對於林業試驗所業務劃歸環資部，但還留著林業試驗所，農委會副主委陳吉仲說，林業試驗所等於只留名稱，未來農業部有「林產司」，保留林業試驗所，是因為林業生產、公私有林的經營輔導，還留在農業部，因此需要林業試驗所，但原先「林業試驗所」有關集水區、保育有關的都移撥到環資部，所以環資部未來設有「生物多樣性及林林保育研究所」，就是承接相關業務。農業部的角度而言，是思考未來30年50年，所以未來有「動保司」的設置，就是考量動物愈來愈多，人口愈來愈少的趨勢。

對於水利署業務一分為二，施能傑說，水利署業務中，水源開發整治等較大部分會留在經濟及能源部、小部分與水資源保護業務劃歸環境資源部。

這次組改原能會將轉為行政院三級獨立機關「核能安全委員會」，原能會副主委邱賜聰說，組改後核能安全委員會承接原能會業務，將會來無縫接軌。

內政部次長花敬群說，國家公園內部要主管的業務，包含環境治理及遊憩管理、資源調查、生態管理維護、環境教育及產學合作，現行國家公園各管理處，也涉及範圍內建築管理跟都市計畫，經多次評估，還是認為相關業務內涵放在內政部確實較能全面照顧。

(中時 )