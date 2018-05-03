首宗！台詐騙集團攜手山口組 跨國縱橫華語圈遭起訴

友善列印
中時

台中地檢署查獲起訴首宗在台日合作跨國分工詐騙集團，朱姓男子與日本黑幫「山口組」、「住吉會」成員合作，在中市設立電信機房，招募日籍人士來台擔任機手；又募台籍人士赴日擔任取款車手，分工以「假檢警真詐財」手法，突破華語圈向日人詐財。檢方連繫日籍被害女子2度來台申告作證，獲朱男當面致歉，並以新台幣300萬元達成民事和解，檢方依詐欺罪嫌起訴朱男7人。

起訴書指出，台灣詐騙集團跨境詐騙案件足跡遍及全球華語地區，台中地檢署查獲首宗募集台、日雙方人馬合作組織分工詐騙集團，為首的40歲朱男與日本黑幫「山口組」阿勇及「住吉會」成員福田合作出資，於106年8月間台中市1處高級住宅大樓設立電信機房，向日本民眾詐財。

福田及阿勇兩人招募5、6名日籍人士來台擔任機手；朱男再招募林姓及劉姓男子前往日本擔任取款的車手。　擔任電腦手簡男以網路電話訊息發給不特定的日本民眾，佯稱信用卡費未繳，要求與銀行聯繫；收到訊息的被害人回撥電話時則由詐騙一線成員偽裝銀行客服人員接電話，引導被害人轉給日本警察協助報案；另二線及三線成員則分別詐稱是日本警察及檢察官，詐稱被害人設金融犯罪，要求將名下帳戶提出轉交；由詐騙車手在日本出面取款。

1名日籍女子在106年8月間接獲詐騙電話，誤信詐騙集團2次共已交付詐騙車手日幣5830萬元。詐騙集團在同年9月在出口詐騙2000萬元，經她向日本派出所求證，才知受騙，日本警方先後逮捕取款車手林男及劉男。朱男等人在日本詐騙失利後，並未罷手，將機房遷移另一處高級住宅大樓，並招募台灣機手轉向大陸民眾詐騙。

台中地檢署循線於106年12月間到機房搜索，拘提朱男及簡男等7人。檢方連繫該名日本被害女子，請她先後2次來台來台作證及求償，她與詐欺累犯主嫌朱男進行民事侵權協調，雙方以新台幣300萬元達成和解。檢方依詐欺及組織犯罪防制條例等罪起訴朱男等7人，並具體求處7人在執行前，強制工作3年。

(中時 )

旗下球員周伯勳涉性侵 台啤發聲… 找男友媽假扮自己媽 不孝女偷母…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。