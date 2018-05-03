首宗！台詐騙集團攜手山口組 跨國縱橫華語圈遭起訴

2018年05月03日 13:21 中時 陳淑芬

台中地檢署查獲起訴首宗在台日合作跨國分工詐騙集團，朱姓男子與日本黑幫「山口組」、「住吉會」成員合作，在中市設立電信機房，招募日籍人士來台擔任機手；又募台籍人士赴日擔任取款車手，分工以「假檢警真詐財」手法，突破華語圈向日人詐財。檢方連繫日籍被害女子2度來台申告作證，獲朱男當面致歉，並以新台幣300萬元達成民事和解，檢方依詐欺罪嫌起訴朱男7人。

起訴書指出，台灣詐騙集團跨境詐騙案件足跡遍及全球華語地區，台中地檢署查獲首宗募集台、日雙方人馬合作組織分工詐騙集團，為首的40歲朱男與日本黑幫「山口組」阿勇及「住吉會」成員福田合作出資，於106年8月間台中市1處高級住宅大樓設立電信機房，向日本民眾詐財。

福田及阿勇兩人招募5、6名日籍人士來台擔任機手；朱男再招募林姓及劉姓男子前往日本擔任取款的車手。 擔任電腦手簡男以網路電話訊息發給不特定的日本民眾，佯稱信用卡費未繳，要求與銀行聯繫；收到訊息的被害人回撥電話時則由詐騙一線成員偽裝銀行客服人員接電話，引導被害人轉給日本警察協助報案；另二線及三線成員則分別詐稱是日本警察及檢察官，詐稱被害人設金融犯罪，要求將名下帳戶提出轉交；由詐騙車手在日本出面取款。

1名日籍女子在106年8月間接獲詐騙電話，誤信詐騙集團2次共已交付詐騙車手日幣5830萬元。詐騙集團在同年9月在出口詐騙2000萬元，經她向日本派出所求證，才知受騙，日本警方先後逮捕取款車手林男及劉男。朱男等人在日本詐騙失利後，並未罷手，將機房遷移另一處高級住宅大樓，並招募台灣機手轉向大陸民眾詐騙。

台中地檢署循線於106年12月間到機房搜索，拘提朱男及簡男等7人。檢方連繫該名日本被害女子，請她先後2次來台來台作證及求償，她與詐欺累犯主嫌朱男進行民事侵權協調，雙方以新台幣300萬元達成和解。檢方依詐欺及組織犯罪防制條例等罪起訴朱男等7人，並具體求處7人在執行前，強制工作3年。

(中時 )