颱風季快到了 北水處長保證：民眾絕不會喝黃水

2018年05月03日 13:22 中時 陳燕珩

南勢溪上游崩塌問題難解，民眾擔憂颱風期間再陷黃濁水夢靨，台北自來水事業處預計建置翡翠水庫專管，最快年底發包完成，明年初動工，2022年完工，這段期間也加強淨水處理作業。議員高嘉瑜今在議會詢問，今年颱風民眾會不會再喝到黃水，北水處長陳錦祥掛保證說，「絕對不會，有的話我負責！」

陳錦祥今上午在議會財委會報告指出，翡翠專管總經費20億元，將由北市府負擔12億、中央分攤8億。5月11日會到翡翠水庫進行現地勘查，月底有機會進入新北市府環評審查，通過後展開工程細部設計計畫，預計9月發包，年底就會發包完成，最快明年1月開工，預計2022年5月完工。

外界質疑，翡翠水庫供應大台北地區用水，北水處支應台灣自來水公司部分用水，但專管經費20億元，新北市府卻不用出半毛？陳錦祥說，未來仍會反映到水價上，目前北水處賣給台水公司的清水，38萬度以內每度5元，超過則是每度3元，價格很便宜，中央4年會檢討一次水價，2022年專管完成後，會依到時狀況調整。

至於專管建置期間，如何因應濁水問題？陳錦祥說，除了南勢溪山區水質偵測站，水處另在翡翠水庫一號橋設置水質偵測站，可提前1小時掌握雨量、預測濁度，淨水廠就可提前作業。另外，北水處也引進3套刮泥機設備，加強清除沉澱池汙泥。

陳錦祥說，若原水濁度真的過高，會直接排掉，不會進入淨水廠，既有水量預計可撐6小時，若超過6小時，則有局部地區會開始停水，但也只是一樓直接用水戶受影響，有水塔、水池的用戶，一整天都不會影響供水。因此他保證，今年颱風期間，民眾保證不會喝黃水，否則他會負責。

(中時 )