收到WHA邀請函？ 衛福部：5／7是最後截止日

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中時

世界衛生大會（WHA）將於5月21至26日於瑞士日內瓦舉行，衛福部長陳時中今天表示，5月7日是WHA邀請函的最後截止日，依目前的外交情勢，收到邀請函的可能性相對是較小的，但仍會組「世衛行動團」，以論壇的方式向國際發聲，另也會與相關國家重要衛生官員進行雙邊及多邊會談，除專業意見交換之外，同時也建立情誼。

陳時中指出，此次台灣是否能參加WHA，不僅外交部，與台灣友好及理念相近國家也都很努力，力道都較過去更強逕洽世界衛生組織（WHO）秘書處，但目前都尚無回應。

即便沒有收到邀請函，陳時中指出，仍會組「世衛行動團」前往，在民間團體方面，將會以無疆界醫院為主軸，向國際介紹台灣對國際醫療所投入的協助，同時也會找一個會場以健康覆蓋為題舉辦論壇，台灣健保的成就也是對外傳達的重點。

另外，WHA此行還安排了一個特殊主題，即原住民的健康不平等，陳時中表示，原民住的健康面臨年齡不平等的待遇，台灣不僅會在會談中提出台灣對於原住民健康的相關策略，給予國際參考，也會向國際倡議重視弱勢原住民的健康問題，還有在牙科部分，也會與蘇黎世口腔醫學院合辦高齡口腔照顧，同時發表宣言台灣牙醫對於老年口腔健康照護想法及做法，讓國際看到台灣在醫療照護領域上的努力。

(中時 )

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