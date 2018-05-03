照服員底薪3.2萬元遭批未事先溝通 衛福部：會補助

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衛福部日前宣佈，長照照服員薪資由平均薪資3萬2千元提高至底薪3萬2千元，引發長照機構反彈，認為衛福部不僅未與其溝通即逕調，照服員薪水將發不出來。衛福部長陳時中今天表示，事先都有與長照機構溝通，對於偏遠、離島規模小的長照機構，將予以照服員薪水補助，且有3~6個月的緩衝期，若有問題大家可以來討論。

立法院今日衛環委員會進行衛福及環保政府捐助財團法人預算審查，多位立委對於衛福部保障照服員底薪3萬2千元引發長照機構反彈表示關切。

立委蔣萬安表示，衛福部保障照服員薪水是好事，但不少長照機構向他反應，衛福部都沒有跟他們溝通，今年一月才跟照服員簽的合約，現在又改，且衛福部與長照機構之間也有合約，指若無法配合政府政策，將予以解約，讓長照機構面臨相當大的壓力；立委陳曼麗也為長照單位請命，認為如此一來，長照機構很難處理，甚至有意退出。

陳時中指出，這些調整都有跟長照機構溝通，新的長照支付及給付制度，本來的設計薪水就是3萬2千元，也明白照護機構有帳目轉移計算及適應問題，由時薪轉為論量計酬的確需要適應期，對於規模大的長照機構，由於零頭數可以平均掉，較沒有問題，但對規模小的長照機構，零頭數就會成為壓力，衛福部對於規模太小的長照機構，尤其是偏遠或離島的長照機構，將補助照服員薪水，對於零頭的部分，就補助一個人，新調整將給予3~6個月緩衝期，若有問題可以再來討論。

(中時 )

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