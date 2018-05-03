找男友媽假扮自己媽 不孝女偷母印鑑、權狀借錢被訴

2018年05月03日 13:14 中時 張孝義

唐姓女子與她的唐姓男友因缺錢花用，竟異想天開的偷了母親的印章、身分證及房地產權狀，向陶姓女金主借錢400萬元簽下本票，還由男友的王姓繼母扮演「唐媽媽」以取信金主，被唐女的何姓生母控告，台北地檢署偵查後，將唐女及男友、男友繼母依偽造有價證券、偽造文書等罪起訴。

28歲唐姓女子的男友也姓唐，2人因缺錢花用，合開的公司需錢周轉，但借貸困難，於是將主意打到唐女母親身上，由唐女偷出何姓生母的印鑑、身分證及台北市吳興街房產的權狀，2015年2月透過代書向陶姓金主借錢。

為了取信金主，唐姓男子請他的王姓繼母來喬扮女友母親的「唐媽媽」，還熟背唐女母親的身分個資及家中成員資料，唐女則與男友假扮兄妹，與陶姓金主見面後簽下400萬元本票，並將房產設定抵押給金主，陶姓金主則將400萬元匯入唐女生母帳戶內。

唐女向母親佯稱投資房地產獲利，項款匯入母親帳戶，使唐母信以為真，於是陪同女兒領出400萬元。

唐女與男友事後卻拖延不還錢，陶姓金主於是在2017年4月向法院聲請本票裁定，唐母收到裁定書才知道才道自己居住的房產被女兒拿去抵押，還被冒簽本票，於是提出控告。

北檢偵查時，唐女性侶承認偷取母親的印鑑、權狀等拿去借錢，但互推責任，均指是對方出的主意；王姓繼母也承認扮演「唐媽媽」，但辯稱是唐女找她幫忙，因母親身在國外又需錢孔急，徵得母親同意後請她來救急。

經辦代書也在檢方作證，出面交涉及簽本票的確是王女，檢方於是依偽造有價證券、偽造文書、詐欺等罪起訴唐氏情侶及王姓繼母，同被唐母控告偽造文書的陶姓金主，由於也是受騙的被害人，檢方不起訴處分。

(中時 )