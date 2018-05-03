有洋蔥！東港高中教練視學生如子 學生：不努力怎行

2018年05月03日 13:19 中時 謝佳潾

東港高中在今年全中運的表現不俗，當中體育班高二生吳宗倫（左三）、尤雋硯（左二）在今年全中運分別拿下標槍金牌、鏈球銀牌，2人非常感謝「室友兼教練」的王博顯（後排右三）指導。（謝佳潾攝）

東港高中在今年全中運的表現不俗，當中吳宗倫、尤雋硯更是拿下標槍金牌、鏈球銀牌，2人笑稱終於為去年「雙六」的封號雪恥，而開朗笑容背後還藏有段感人故事，小男孩說，「教練王博顯因為他們成了7個小孩的爸，當兒子的不努力怎麼行」！

尤雋硯說，他是恆春人，吳宗倫是萬丹人，他們2個現在與另3名來自來義、萬巒、林園等同為體育班的學生在校外合租宿舍，此外還有4名「室友」，即王博顯一家4口，而若無教練一家人，他們不會聚在一起，也不會住在外面還有回家的感覺。

他說，他就讀恆春國中時，就是跟著王博顯練鏈球，2年前得知他轉到東港高中服務，便決定也要到同校繼續追隨，但想到教練規定每天6點半晨練，自己不可能通車，開始擔心起住宿問題，沒想到教練竟提出「同宿」建議，且還一次找上多人，他一瞬間成了7個小孩的爸。

「我也沒想過會一次要養7個孩子。」聽到學生對他的形容，王博顯笑得很開心，他說，他的教練以前也是這樣對他的，其實運動員的生活管理及團隊默契培養很重要，所以才會租屋與學生們一起住，加上大家都是出外人，本就該互相扶持。

吳宗倫說，去年他與尤在全中運都拿第6名，因而自嘲為「雙六」，大家聽到都笑得很開心，但他們因而誓言要拚回來，不能讓「室友爸爸」丟臉了。

(中時 )