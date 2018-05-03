「汽車美容店」掩護販賣槍彈　警搜出衝鋒槍百餘發子彈

2018年05月03日 14:17 中時 葉書宏

警方查獲大批改造工具、衝鋒槍百餘發子彈。（葉書宏翻攝）

38歲蘇姓男子與36歲陳姓男子在新北市三峽區北大特區經營汽車美容店，涉嫌用洗車廠當掩護，暗地從事改槍及販槍勾當，為避免警方查緝自創「接單」及「改槍」分開的一貫化服務，新北市板橋警分局獲報2日前往查緝，當場查獲衝鋒槍1把、90短槍1把及子彈108發，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

警方調查，蘇嫌、陳嫌在樹林同樣經營另一家汽車美容店，有改槍需求者先到樹林下單，審核通過後再交由三峽的陳男負責改造，板橋警分局偵查隊接獲線報，報請新北地檢署檢察官徐世淵指揮偵辦。

嫌犯在店面前後門養了2隻兇猛的比特犬，遇有陌生人靠近，立刻狂吠不止，2樓刻意用三夾板阻隔當掩護，警員查緝時踹破木板進到屋內，大批改槍精密工具就擺在房間內。

警方在房間內發現大型車床、鐵床、手壓台、砂輪機、電鑽、槍支彈簧、螺旋角刀、鉅台、改槍模型、研磨工具、焊接面罩、游標卡尺，還有一本精美的改槍秘笈。另外，查獲獲衝鋒槍1把、90短槍1把及子彈108發，嫌犯為掩人耳目，還把衝鋒槍放在包包塞進整疊的汽車輪胎內。

蘇嫌坦承自己擔任中間人，幫朋友介紹，否認搜出的槍是他所有的，並說是朋友寄放的，而陳嫌則辯稱，自己雖然是店長，但並不知情改槍這件事，警方覺得兩人避重就輕，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，持續溯源追查幕後販槍集團。

(中時 )