「汽車美容店」掩護販賣槍彈　警搜出衝鋒槍百餘發子彈

嫌犯在店面前後門養了2隻兇猛的比特犬，遇有陌生人靠近，立刻狂吠不止。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
警方查獲大批改造工具、衝鋒槍百餘發子彈。（葉書宏翻攝）

38歲蘇姓男子與36歲陳姓男子在新北市三峽區北大特區經營汽車美容店，涉嫌用洗車廠當掩護，暗地從事改槍及販槍勾當，為避免警方查緝自創「接單」及「改槍」分開的一貫化服務，新北市板橋警分局獲報2日前往查緝，當場查獲衝鋒槍1把、90短槍1把及子彈108發，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

警方調查，蘇嫌、陳嫌在樹林同樣經營另一家汽車美容店，有改槍需求者先到樹林下單，審核通過後再交由三峽的陳男負責改造，板橋警分局偵查隊接獲線報，報請新北地檢署檢察官徐世淵指揮偵辦。

嫌犯在店面前後門養了2隻兇猛的比特犬，遇有陌生人靠近，立刻狂吠不止，2樓刻意用三夾板阻隔當掩護，警員查緝時踹破木板進到屋內，大批改槍精密工具就擺在房間內。

警方在房間內發現大型車床、鐵床、手壓台、砂輪機、電鑽、槍支彈簧、螺旋角刀、鉅台、改槍模型、研磨工具、焊接面罩、游標卡尺，還有一本精美的改槍秘笈。另外，查獲獲衝鋒槍1把、90短槍1把及子彈108發，嫌犯為掩人耳目，還把衝鋒槍放在包包塞進整疊的汽車輪胎內。

蘇嫌坦承自己擔任中間人，幫朋友介紹，否認搜出的槍是他所有的，並說是朋友寄放的，而陳嫌則辯稱，自己雖然是店長，但並不知情改槍這件事，警方覺得兩人避重就輕，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，持續溯源追查幕後販槍集團。

(中時 )

找男友媽假扮自己媽 不孝女偷母… 桃園蘆竹驚傳少女墜樓 送醫不治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。