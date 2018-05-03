顏建發：兩岸只要維持不慍不火就已不錯

2018年05月03日 13:51 中時 曾薏蘋

兩岸政策協會今舉行「從兩韓互動看兩岸關係」座談會，民主基金會副執行長顏建發表示，台灣面對中國就是維持現狀，兩岸只要維持不慍不火就已不錯；台灣應往外看、更國際化，不要再對兩岸有過多不切實際的期待，除非哪天中國內部民主化，那時才是台灣對中國期待的開始。

南北韓領袖日前「世紀之握」破冰，同時，兩岸卻發生台灣邦交國多明尼加與中共建交；兩岸政策協會舉行「從兩韓互動看兩岸關係」座談會。

真理大學台韓交流研究中心教授董思齊認為，兩韓會談不是第一次，目前都還無具體結果及落實，前兩次都無疾而終，且更對立；就算有簽和平協議，也要有外在環境大格局支持，這次會談特點，雙方都是用對等方式對談，在國際上的承認及支援。

他說，兩岸也是如此，要有善意，即使要會談，不能忽視其他國家角色，第三堅持現在擁有價值，兩韓會談都沒有提到改變對方生活方式及價值，對國家型態、政治形態都有各自主見，但不妨礙彼此對談的機會，這是很好時機點，這才能看出哪些國家是台灣真正的朋友。

台灣世代教育基金會洪耀南表示，兩岸關係要接受九二共識是前提，中國希望韓半島可以協商，對台灣卻不協商，中國對朝鮮、對台灣態度不同。中國對台灣「強得更強，軟得更軟」，但「硬久就麻痺，太軟就無效」，一個斷交把台灣推得更遠，應該要回到正常性平台上，不是一味打壓，不是選擇性接觸或協商，誰是兩岸和平破壞者已經很清楚。

顏建發認為， 多明尼加被挖走對台灣反而是好事，兩岸關係更清楚了，對於台灣建立一個獨立國家的認同感是有幫助。不必對兩岸交流對話存在任何幻想，而美中對立賽局已開打，台灣就是選擇「美國聯隊」，包括美國、日本與歐洲等具民主價值同盟的國家；台灣現在能做的就是好好充實台灣內部，分散風險，走出中國框架，連結中國以外的全世界。

(中時 )