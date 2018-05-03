MLB》比韋藍德還神！水手左投飆本季最多16K

派克斯頓神勇無比，對運動家狂飆16K。(美聯社)

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中時電子報

太空人的韋藍德(Justin Verlander)昨與洋基交鋒，飆出14次三振，已是他生涯新高，水手左投派克斯頓(James Paxton)今(3日)對決運動家，更神勇無比，投7局無失分，取得21個出局數中，多達16次是靠三振取得，製造揮空數和單場三振數，雙創本季聯盟單場新高紀錄。

29歲的派克斯頓開季走得並不順，此役前出賽5場，戰績1勝1敗，自責分率5.12；不過，他今天和運動家交手，完全制宰整場。派克斯頓用96到98英里間的速球，搭配滑球跟切球，讓打者們一籌莫展，取得16次三振，80顆好球中，製造30顆揮空，沒失掉任何分數。

截至昨天，本季單場最多三振紀錄14K，由韋藍德和太空人的寇爾(Gerrit Cole)所創；單場製造25次揮空，則是天使的大谷翔平和大都會辛德加(Noah Syndergaard)寫下。今天這兩個紀錄，同時被派克斯頓打破。

派克斯頓單場16k，追平水手隊史第四多；在他之前，藍迪強生(Randy Johnson)、莫爾(Mike Moore)及藍斯頓(Mark Langston)，也曾單場飆16K。強生曾兩度投出16K，1997年兩度飆出19K，至今仍水手單場最多K紀錄；巧合的是，他首次19K的「苦主」，就是運動家。

不過，派克斯頓更神的是，他不僅送出16K，且沒有失分；過去美聯有投手單場飆至少16K、還無失分，已經得追溯到1971年。該年7月9日，前運動家賽揚強投韋達布魯(Vida Blue)對戰加州天使(現洛杉磯天使)，投11局無失分，送出17K，最後運動家1比0贏球，他無關勝敗。

先前強生對運動家完投9局送19K，失掉4分，水手1比4吞敗，他承擔敗戰；時隔21年，派克斯頓也K翻運動家，沒有失分，但勝投被牛棚敗掉，同樣無法奪勝。最後9上，運動家坎哈(Mark Canha)用陽春炮狙擊水手「守護神」戴耶茲(Edwin Diaz)，助球隊拿下逆轉勝。

(中時電子報)

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