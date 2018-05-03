引發法官檢察官互槓風波 網路男蟲遭重判22年

吳姓網路男蟲性侵22名少女，遭重判22年。（示意圖／shutterstock）

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引發彰化院檢互槓的性侵案，彰化地方法院3日上午宣判，31歲吳男透過網路誘騙少女拍裸照、約出來見面後加以性侵，依違反《妨害性自主》及《兒少性剝削防制條例》判處22年有期徒刑，全案仍可上訴。

今年2月2日在延押吳男的法庭上，檢察官與法官看法不同，檢察官莊珂惠當庭嗆法官陳彥志「腦袋不清楚」；陳彥志動怒，曾想下令當庭逮捕檢察官，演變成院檢網內互打、震驚全國與司法界的矚目案件。

吳姓網路男蟲性侵22名少女，遭重判22年。（示意圖／shutterstock）

本案被告31歲吳姓送貨員，透過網路結識女性網友，涉嫌謊稱是經紀人，以要拍內衣廣告等各種名義騙取裸照供欣賞，且上傳網路供人瀏覽。

吳男誘拐未滿18歲、未滿14歲少女網友見面後性侵得逞，事後還丟給少女1000元企圖將行為合理化成援交，檢警去年8月查扣吳嫌電腦後陸續清查被害人裸照近60人，檢察官莊珂惠分三次清查被害者，去年12月與今年1月依《妨害性自主》及《兒少性剝削防制條例》陸續將吳嫌起訴。在2月針對第三次偵辦中案情向彰化地院聲請延押時爆發互槓事件，事後總計四度提起抗告，彰化地院仍以吳嫌無串證、逃亡之虞，裁定以9萬元交保。檢方最後也發出聲明不再抗告。

彰化地方法院發言人王義閔表示，本案宣判是針對去年12月的起訴內容，犯罪事實並未包含之前院檢爭執部分；合議庭審酌被告以詐術使被害人製造猥褻電子訊號，並將之上傳至網際網路供人觀覽，引誘為性交易，及於性交易時側錄被害人裸露身體之影片，並上傳網路供人觀覽。

合議庭審酌，被告在被害人不願聽其指示時，即出言恐嚇，手段卑劣，致使案內被害人身心受創，法官考量本案被害人多達22人，犯罪情節非輕，因此判處吳男22年徒刑。

(中時 )

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