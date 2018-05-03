港女命案證實1屍2命！檢採胎兒骨骸盼比對DNA找爸

2018年05月03日 14:04 中時 李文正

士林地檢署提出第2次司法互助請求書，希望港方能提供陳男DNA比對，釐清胎兒親身父親的身份。（報系資料照）

20歲香港籍潘姓女子在今年情人節與19歲男友陳同佳來台旅遊，慘遭殺害被棄屍在新北市竹圍捷運站，潘父隔了1個月來台尋女才得知噩耗，士林地檢署以殺人案偵辦中，3月16日第1次透過法務部國兩司與香港律政司聯繫，希望能夠過司法互助取得陳嫌的資料，但港方卻「已讀不回」，上週士林地檢署再次提出司法互助請求書，增加死者潘女腹腔採集到另外一組DNA，潘女遇害時已經懷孕3月以上，並採集到胎兒的骨骸，希望港方能提供兇嫌DNA比對，釐清是否「預謀」犯案。

3月28日潘父得知噩耗後，搭機來台並將愛女遺體完整帶回香港，過程中士林地檢署承辦檢察官解剖，採集腹腔檢體進行化驗，發現腹腔內有另外一組DNA，顯示已有胎兒成形，甚至有胎兒小骨骸，為了釐清胎兒的親生父親身份，司法互助請求書希望港方提供陳男的DNA檢體進行比對。

檢方強調，受限於兩岸並無司法互助，為了能證實港方提出「預謀」犯案，才能將陳嫌繩之以法，法醫在相驗遺體時，採集相關跡證並詢問婦產科醫師，了解是否能從子宮壁、血液以及腹腔檢體，化驗死者在遇害時是否已經懷孕，醫師若能透過陳嫌DNA比對，釐清犯案動機。

依港媒的報導，死者的友人說潘女來台時已經懷孕，陳嫌得知後「不是孩子的爸」，一氣之下將潘女殺害並棄屍，行凶後持潘女的信用卡盜領，目前因竊盜罪遭羈押至今。

檢方第一次司法互助是希望港警能提供陳嫌的身份資料，以及陳因何種原因羈押在何處？但港方經過近2個月，士檢未獲任何回應。而潘女經解剖化驗，確定潘遇害時已懷有3個月以上的身孕，但受限於檢方沒有陳男檢體，無法比對胎兒親生是誰，案件則無法進行下去，因而提出第2次司法互助。

檢方第2份司法互助請求書，本週透過法務部、陸委會已經轉給香港律政司，檢方強也強調，香港政府如有需要，也將基於互惠原則提供必要協助。

(中時 )