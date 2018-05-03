用廚藝做公益 40名廚共同完成千歲宴

2018年05月03日 14:00 中時 馮惠宜

餐後更分送康乃馨給參與的長者，讓他們感受過節的氣氛。（馮惠宜攝）

看到名廚一起為大家上菜，阿公、阿媽相當開心。（馮惠宜攝）

「阿公、阿媽上菜了！」台中市東區家園護理之家3日一早來了一群主廚切菜、烹煮，並趕在中午以前料理出一道道美食，讓護理之家110位住民可以在母親節前夕提前歡聚，率隊的寶麗金餐飲集團廚藝總監池一明說，已連續三年舉辦「千歲宴」，家有一老如有一寶，長者們齊聚一堂，就像一室金銀財寶。

這場千歲宴由池一明號召，北中南20多名熱血主廚及各地義工共40多人，從上午7點就開始備料、烹煮，一共準備11桌，每桌9道養生美食。還貼心為吞嚥困難的長輩去骨磨泥，佳餚入口即化，連裝有鼻胃管的阿公都開心地喝完一碗湯，重溫幸福美味。

而寶麗金餐飲集團並贊助此次所有活動經費10萬元，讓住在護理之家的住民也能享受吃桌菜的團圓幸福。

寶麗金餐飲集團行銷總監黃浚榕表示，辦理千歲宴是中華民族敬老尊賢的表現，院區內共有110多位長者，行動不便者居多，平日吃飯皆只能坐在輪椅上獨自用餐，希望能藉由此次活動，讓長期住在養老院的長輩們，在母親節前能重溫一家人一起吃飯團圓的感覺，共饗美味佳餚。

池一明說，廚師們平日工作很繁忙，但在號召下，哪裡有需要，大家都儘量排開困難共同參與，這種活動很有意義，看到長輩們吃得開心，好像一家人團圓的感覺，再累也值得。

家園護理之家負責人聶玉美說，在廚師們巧手料理下，食材軟爛易吞食，真的非常感謝。

(中時 )