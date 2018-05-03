實價登錄大變革 區段揭露改門牌揭露

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房地產交易將有重大變革！行政院會今天通過「實價登錄地政三法」修正草案，將送立法院審議。法案若三讀通過，未來實價登錄將把資訊較不透明的「區段揭露」改為精準的「門牌揭露」，每戶房屋成交價「全都露」，修法後並溯及過去204萬件登錄資料。

這次「實價登錄地政三法」修正草案共有五大重點，首先，內政部次長花敬群表示，過去在辦完房屋買賣移轉登記後30天內，由地政士、經紀業或權利人進行實價登錄申報，但修法後將改為買賣雙方在申請買賣移轉登記時共同申報，資訊揭露時間將可縮短30天。

其次，花敬群說，過去預售屋是代銷業者結案30天後才要完成實價登錄，導致預售屋資料揭露時，已經是2、3年前的舊交易資訊，而過去預售屋只要建商自售或起造人自售都不需要實價登錄，揭露資料完整度不足，這次修法擴大實價登錄範圍，自售及代銷業者都要登錄，而且是從結案30天提前到簽訂預售屋買賣契約書起30天內就要申報。

再者，花敬群表示，現行實價登錄是以區段揭露為主，例如內政部地址是徐州路5號，交易價格就是登錄在徐州路1到30號，修法改為門牌或地號完整揭露，並溯及已登錄案件，約204萬件，可讓實價登錄更具參考價值。至於有人擔心個資外洩，花敬群說，個資法規定的個人資料，包括姓名、身分證字號、出生年月日，但門牌與房價是不動產資料，不屬於個資範圍。

另外，這次修法也增訂直轄市及縣市主管機關查核權及查核範圍，有別於修法前查核權在辦法中規定，並非法律位階。

最後，花敬群表示，修法將罰則明確化，過去實價登錄只要違規 都是處罰鍰3萬到15萬元，這次修法則以情節輕重，並對當事人屢不改正加重處罰。

內政部表示，像是買賣未申報經限期改正未改，已登記完竣或價格不實，預售屋未依限申報或價格面積不實，可按次罰3萬元到15萬元，當事人經3次處罰仍未改正，加重罰15萬元到75萬元；租賃

未依限申報或租金面積資訊不實，可按次罰1萬到5萬元；較輕微的買賣價格以外資訊不實經限期改正未改，租賃及預售屋價格(租金)及面積以外資訊不實經限期改正未改，則按次罰6千元到3萬元。

(中時 )

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