豬隊友！川普撇AV女優封口說 朱利安尼全都露

川普（右）2016年11月20日與朱利安尼在紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）川普高爾夫球俱樂部合影的資料照。（美聯社）

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中時電子報

紐約前市長朱利安尼與美國總統川普是好麻吉，選前選後一路走來，始終對川普表達堅定的支持。然而，就在福斯新聞（Fox News）周三的專訪中，朱利安尼卻大爆料，扯了川普後腿，成為名副其實的超級豬隊友。

據《今日美國報》（USA TODAY）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，儘管川普堅稱，不知道律師柯恩（Michael Cohen）在2016年美國總統大選前11天，付了13萬美元（約385萬元台幣）封口費給成人片女星「狂暴」丹妮爾絲（Stormy Daniels），但最近才加入川普法律團隊的朱利安尼卻說，那筆錢不是競選資金，付錢給她完全合法。

朱利安尼告訴主持人漢尼提（Sean Hannity）說，這筆錢「透過法律事務所交付，後來總統還了」。他還說，川普為大選投入了龐大的資金，13萬美元不過是零頭罷了。

然而，川普4月5日在空軍一號總統專機上告訴記者，根本不知道封口費這回事。

丹妮爾絲的律師艾維納提（Michael Avenatti）說，朱利安尼的爆料令人震驚，因為這顯然涉及洗錢，以及違反競選資金運用等重罪。

據《好萊塢生活》（Hollywood Life）與《時人》（People）雜誌先前報導，47歲的梅蘭妮亞很氣另一半出軌，趁她2006年才生下兒子拜倫（Barron）沒幾個月，就和39歲的色情女星丹妮爾絲發生關係。

而川普和丹妮爾絲的情色風暴還沒結束，又傳出他2006年除了和丹妮爾絲之外，也與《花花公子》（Playboy）雜誌1998年度玩伴女郎（Playmate）麥桃高（Karen McDougal）有一腿。

一位接近梅蘭妮亞的消息人士透露，她氣壞了，但更覺得丟臉，也深深覺得不受尊重，彷彿全世界都在嘲笑她。

(中時電子報)

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