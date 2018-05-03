打造度假村數十年恐成空 建築師涉假債權遭緩起訴

2018年05月03日 14:19 中時 張孝義

建築師唐真真與張維恭、另名邱姓投資人共組公司計畫打造屏東車城度假村，數十年都沒有結果，邱姓投資人往生，公司經營權由邱姓投資人後代繼承，唐、張2人為保障自己權益，趁經營權移轉前簽出1張2.6億元本票，向法院聲請支付命令，張還開具1張給自己的200萬元支票，邱於是控告2人背信，台北地檢署調解雙方塗銷債權，張將支票金額還款公司後，將唐、張2人緩起訴處分。

唐真真與張維恭、年邁的邱姓投資人合組公司，並由張維恭擔任負責人，計畫在屏東車城打造度村，但是數十年卻連個影子都沒有。邱姓投資人在2016年往生，由其後代繼承公司權益，並取回經營權。

唐、張2人不甘投入打造度假村的心血成空，於是在公司交接前，由張開具有給唐、張2人的2.6億元本票，並向法院聲請支付命令獲准，張並以公司名義簽了1張給自己的200萬元支票，並兌現提領。

邱姓繼承人接管公司後發現前任團隊簽發的本票及支票，事實上公司根本沒有與唐、張間2.6億元的債務，於是控告唐、張涉嫌背信。

檢方開庭調查時，唐、張2人認為他們為了度假村投下了心血及財力，邱姓投資人往生後，繼承人要將他們掃地出門，2.6億元是他們付出應得的回報。由於雙方都提出相當多的事證，檢方認為屬假性財產犯罪，為雙方進行調解，由唐、張將不存在的2.6億元債權塗銷，張將提領的200萬元歸還公司後，將唐真真、張維恭緩起訴處分。

(中時 )