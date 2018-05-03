MLB》史坦頓隔逾一個月炸雙響 洋基克太空人

史坦頓(右)1上轟出2分炮後，和隊友慶祝。(美聯社)

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中時電子報

史坦頓(Giancarlo Stanton)度過黯淡的4月，手感似乎漸漸回來了！洋基今(3日)對戰太空人，史坦頓暌違一個多月，演出本季第二次單場雙響炮，包辦全隊4分打點，加上塞弗瑞諾(Luis Severino)完投9局無失分，兩人聯手率隊4比0贏球，拿下二連勝。

此役的史坦頓，宛如太空人「左護法」凱寇(Dallas Keuchel)的剋星；1上兩人首度交鋒，史坦頓逮中外角二縫線速球，轟出反方向右外野2分炮，接著4上史坦頓第二度上場，攻擊內角滑球，一棒把球送上左外野看台。靠史坦頓的活躍，洋基前5局打完，取得4比0領先。

凱寇遇襲，太空人打者卻也被塞弗瑞諾狠壓，前6局僅出現2支零星安打，直到7下，才首度攻占上得點圈；但洋基喊了暫停後，塞弗瑞諾回穩連抓3出局，漂亮化解無人出局一二壘有人危機。太空人錯失得分機會，8上史坦頓於壘上有人時，適時揮出二壘打，替球隊添得第4分。

塞弗瑞諾威風八面，力壓9局無失分，和史坦頓攜手率隊贏球；史坦頓近2戰無安打後，此役4打數3安，全隊4分都由他貢獻，繼3月29日開幕戰對藍鳥後，相隔34天再度單場雙響炮，賽後打擊率從2成22升到2成40，是4月初以來的最高打擊率，狀況頗有扶搖直上的跡象。

史坦頓表現神勇，不過，他將功勞歸給塞弗瑞諾，「我掌握到不錯的球攻擊，適時給他們重擊，不過塞弗瑞諾帶領我們處於優勢，他做得很棒，我可不想在打擊區面對他，他能把100英里速球投進好球帶，如果被跟到，90英里的滑球就會出現，那是我們今晚需要的表現。」

(中時電子報)

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