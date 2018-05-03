深夜還原「限電說」林靜儀被轟：不要10點後發臉書

2018年05月03日 14:20 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

民進黨立委林靜儀昨日在立法院衛環委員會，針對缺電危機建議，「晚上十點後強制限電，大家通通回家生小孩」，被網友狂批「神邏輯」、「這麼天才的主意只有她想得到」。

林靜儀昨天深夜11點左右又在臉書發文澄清「10點後限電前面的脈絡，是許多委員跟署長討論『環保與節能重要的是改變生活習慣』」，並說網友「去脈絡和獵巫很會」，不過反遭網友砲轟「對啊，都是選民的錯，妳就不要在10點以後發臉書啊！很浪費電欸」。

林靜儀臉書貼文。(翻攝自林靜儀臉書)

林靜儀在臉書貼文還原「今天早上的質詢我談了什麼呢？一是關係著下週要進入逐條修法的毒性化學物質管理法...第二個部分，針對我們能源政策，台灣是否可以與其他國家，在聯合國2030永續發展目標的部分，有相當的成績和目標」。

「至於10點之後限電，大家通通回家生小孩，哈哈，前面的脈絡就是許多委員跟署長討論『環保與節能重要的是改變生活習慣』。如果大家喜歡缺乏脈絡只抓這部分，我也沒意見啦。可能energy intensity和SDGs的討論太無聊了吧。」林靜儀還刻意標記「#大家挑自己懂的去看吧」、「#去脈絡和獵巫很會呢」。

對於林靜儀接連在臉書發文，並貼出質詢影片稱，「1分30秒之後認真講的事情，有誰關心呢？」立刻又引起網友公憤，紛紛留言「為什麼要浪費一分30秒的電費講廢話呢？不知道白天很缺電嗎？」、「你當醫生的時候，也可以1分半在那邊開玩笑嗎？」。

網友狂酸「這麼熱的天氣妳吹著冷氣、穿長袖外套、脖子圍著圍巾，妳如果早上到晚上都不吹冷氣，我就支持妳」、「全世界不是只有朝九晚五上下班的人好嗎？餐飲業服務業下班就去死算了嗎？」、「我們晚上要看重播電影不睡覺，到底關你什麼事？」、「建議立法院改成半夜離峰用電開會，比較適合說鬼話」。

(中時電子報)