專家：美陸貿易談判登場 雙方可能低估對方決心

2018年05月03日 14:39 中時 王嘉源

美國總統川普的高層貿易團隊3日在北京與大陸官員舉行會談。美國之音中文網引據分析認為，大陸領導人習近平對大陸經濟的設想以及國內因素，使得他很難向美方妥協。而對於美國來說，這場貿易衝突事關美方面對的一個長期戰略威脅。因此，雙方面臨了艱難的談判，而且可能低估對方決心。

在美陸開始貿易談判之前，大陸一位高級官員表示，陸方不會屈服於美方的威脅。美國《華爾街日報》指出，盡管大陸領導人習近平表示，他不希望與美國展開貿易戰，但是若屈從於美方的壓力，停止對大陸戰略性產業提供政府補貼和保護，將會損害他欲讓大陸成為高科技製造業大國的計劃，也會使他與權力很大的政府部委、地方政府和商界形成對立。

此外，如果習近平削弱國家對經濟的控制，也會違背他加強共產黨對整個大陸社會控制的目標。而且，若不對大陸民眾所認為的美國欺負行為進行堅決抵制，也可能讓很多大陸民眾不滿。

英國《金融時報》首席經濟評論員馬丁·沃爾夫（Martin Wolf）撰文說，參與貿易談判的大陸官員對美國的目標感到費解。他們不清楚，川普是想要達成交易呢？還是他的目標就是要挑起衝突？這些官員說，他們理解且接受美方對於加強智慧財產權保護的要求的正當性。一位官員建議說，大陸願意使「2025大陸製造」計劃對全世界都有好處，但是大陸的技術升級沒有商量餘地。大陸官員還不明白的是，如果美國對戰略敏感產品出口實施嚴格管制，且在發運煤炭或石油的基礎設施上缺乏競爭力，又怎能期望大陸減少與美國的貿易順差呢？

這位評論員說，大陸精英階層認為，今年將是充滿考驗的一年。如果走向正確的方向，那還好；如果走向錯誤的方向，它將是地動山搖的。

美國之音中文網又報導，國際風險咨詢公司「風險控制」的中國問題專家吉爾霍姆（Andrew Gilholm）認為，在最近幾星期，川普政府對美陸貿易談判的關注重點似乎發生了一些改變，從削減貿易逆差和要求在市場准入方面做出具體讓步，轉向對大陸一些優先政策與做法的系統性關注。

這位分析師在《富比世》雜誌上撰文說，這些問題是以往美國政府所關注的焦點，但是它們現在回到中心位置使北京更加不安，尤其是川普正在考慮其他策略，包括對大陸在美國的投資進行限制，對美國公司在大陸的一些活動設限，以及限制大陸公民在美國學習或是研究敏感領域。

吉爾霍姆說，大陸則認為球在華府這一邊，而且陸方也不急於達成交易，因為他們預料美國的消費者、商界和利益團體會對川普施加壓力，而且朝鮮半島外交正處於關鍵時刻。北京希望這會迫使川普接受他能夠從陸方那裏獲得的讓步（盡管不會讓華府滿意），然後把它說成是一個好的交易。

但是他認為，這裏的風險在於，每一方會低估對方的決心。他說，當大陸官員說他們準備與美國打貿易戰而不是被欺負時，他們並不是在裝腔作勢，他們對大陸比華府更能承受痛苦充滿信心。但他們也可能未能體會到美方的類似決心，即這事關一個長期的戰略威脅而不僅僅是貿易數字，而且短期貿易衝突的痛苦是挑戰大陸行為的必要代價。

(中時 )