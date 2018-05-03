顧立雄：管中閔需台大同意才可任獨董 否則有害公司治理

友善列印
中時

教育部卡管案爭議未解，金管會主委顧立雄今赴立法院備詢報告管中閔擔任台灣大哥大獨董與遴選過程的揭露問題。顧備詢時強調，管中閔就任獨董若沒有取得台大同意，就不應該就任、參與董事會決議，否則有害公司治理。顧表示，依據《教育人員任用條例》規定，需要台大同意、台哥大產學合作契約以及正式函文，管中閔才能擔任獨董。

教育部日前駁回台大校長管中閔的聘任案，指台大及當事人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮，但此舉備受爭議。

藍委曾銘宗質詢指出，管中閔於5月2日向校方申請兼任台哥大獨立董事，5月17日台大前校長楊泮池核准，6月14日台灣大哥大股東會改選董事，管中閔依《公司法》「當然就任」。

曾銘宗質疑，如果管中閔得等到台大10月2日正式函覆才能就任獨董，難道在這4個月的法定空窗期若公司發生重大掏空，獨董要不要負責？股東可以控告董事嗎？

顧立雄回應，除了《證交法》規定外，教育部有《教育人員任用條例》，認為如果有相關規定，就應該履行，並強調「獨董當選後是不是要等校方核准，這是最大的爭議」。

顧立雄也說，如果管中閔沒取得台大正式同意，若去執行獨董職務，會造成董事會決議效力的問題。顧說，管中閔不應該去參與董事會決議，否則對董事會決議恐產生疑義，「這會有害公司治理」。

曾銘宗則批評，台大有多達140位教授是循此模式兼任獨董，如果按照顧立雄跟教育部的說法，以後上市櫃公司可能都找不到人當獨董。

顧立雄則說，他不會擔心上市櫃公司找不到獨董，但會請證交所釐清，上市櫃公司的獨董是否有類似狀況。

(中時 )

實價登錄大變革 區段揭露改門牌… 綠營北市派不派人 恐等民進黨北…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。