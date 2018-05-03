綠營北市派不派人 恐等民進黨北市黨部改選？

2018年05月03日 14:33 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨到底禮不禮讓柯Ｐ，已變成全台熱門的話題，不僅政論節目幾乎每日都在討論，連網路只要提到這議題，網友都熱烈討論。然而，民進黨選對會至今要不要禮讓柯Ｐ，都還沒有定論。許多民進黨的北市議員紛紛表示「民意的反彈很大」，連民進黨北市黨部主委黃承國都直言，「基層排山倒海的壓力，沒有禮讓的空間」。然而，民進黨北市議員和黃承國的發言，是否跟接下來民進黨台北市黨部主委的改選有關？

只要網路關於柯文哲議題的言論，幾乎都可斷定是熱門排行榜的前幾名。而民進黨選對會要不要禮讓柯Ｐ，從外界推估的5月2日會做出決定，延遲至5月中再做出具體決定。為何民進黨會延至5月中做出決定？這是否和民進黨將於5月27日舉行的台北市黨部主委改選有關聯？

據《聯合報》的報導，民進黨將於5月底選出新任的黨部主委，由於現任主委黃承國已連任兩屆，確定不再競選連任。目前已確定參選的為台北市議員江志銘、民進黨組織部副主任陳正德和民進黨台北市黨部前執行長朱政騏三人。而新任的黨部主委在年底的北市選舉上，將扮演非常重要的角色。

表態參選的三位候選人中，江志銘和前總統陳水扁的關係匪淺。陳正德在黃承國任內曾擔任市黨部執行長，2017年任中央黨部組織部擔任副主任。而有「牛糞博士」之稱的朱政騏，曾任台北市黨部宣傳組長、執行長以及台北市議員何志偉的特助工作。何志偉隸屬「綠色友誼連線」系統。眾所周知，綠色友誼連線是民進黨內的黨員「大戶」

由三位候選人的背景似乎可預測，民進黨在北市的各方勢力正蠢蠢欲動。民進黨中央和選對會是否要禮讓柯Ｐ，是否會等這波改選而柳暗花明？不過，黨部主委是否有這麼大的影響力？市議員許淑華認為主委的著力點並沒那麼深，選舉還是要看個人的努力，至於民進黨是否要推派人選，最後還是要看黨中央和選對會的決定。

(中時電子報)