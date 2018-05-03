政大50名教授發聲明 「決不放任教育部胡作非為」

政大現正進行校長遴選作業，教育部拔管已對其造成影響。圖為政大校門口。（本報系資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

教育部退回管中閔當選台大校長案後，引起全台大學的不滿，許多學校紛紛發表聲明、辦活動捍衛大學自主。今(3)日政治大學的50多名教授也發佈了「捍衛大學自主與學術自由」連署宣言，裡頭提到「我們曾保持沉默，但不代表我們默認與漠視這些侵蝕大學自主與學術自由的胡作非為。」

政大公布的宣言也提到，我們一直以為大學是孕育、尊重與包容百家思想的殿堂，而大學自主與學術自由則是大學自我砥礪與精進的前進基石。數十年來，在眾多學術界前輩的奔走、捍衛與堅持下，我們才得已有今日早已習以為常的自由自主的大學殿堂。在這個殿堂中，我們毫無畏懼的衝創思想與鳴放言論，不只為了學術知識的創新與傳承，也為了道德良知的建立與守護。

而現在，台大校長遴選事件所引發的諸多爭議，卻已逐漸裂解此維繫大學發膽的基石與信仰。最後宣言提到，或許我們沒有學術界前輩們的卓越遠見與超然地位，能既絕學開派平。但，我們只少還擁有知識分子的良知與挺身而出的勇氣。今日，我們署名捍衛大學自主與學術自由。不為己，只希望能為我們的後代，繼續守護這孕育、尊重與包容百家思想的殿堂。

(中時電子報)

政大教授連署聲明。(圖/翻攝自臉書)
政大50位教授發明連署聲明。(圖/翻攝自臉書)

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