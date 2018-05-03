孫越「用力的活」！ 戒菸、義工、愛人 做到最後一天

2018年05月03日 14:38 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

做為一個資深的新聞工作人員，不可諱言，我們都有經驗，採訪對象過世，我們寫悼文→刪除電話號碼與電子郵件→絞掉名片……，我做過很多次…，但今晚，我不斷流淚，五味雜陳，甜蜜的溫暖的回憶、自責與後悔，如果時光能倒流，我是否可以做得再好一點？

第一次採訪孫叔叔，在台北和平東路的靈糧堂，他才七十出頭，魅力嗓音，大大鼻子，站在七彩繽紛的背景裡呵呵笑著，的確就是在電視上看到的小人物狂想曲裡的模樣，那些伴我們長大的歌曲與造型。

(圖/康健雜誌)

那是第一次他跟我講「要把每一天當最後一天活」，經過這十幾年，我發現他真的是每天都在力行實踐。這樣一個社會賢達人物，新式身份證換發時，內政部請他做第一個換發的人物，但其實，他親切和藹、隨時都在想著別人，為別人好。

做記者我採訪過很多人，但每隔幾個月會line你問你「李瑟老友最近好不好」的，就他一個。有一次，我無意間講到心情悶悶的，他馬上打電話來講話，有時還會寄笑話來，這麼一個「愛玩的人」！每當喚他「孫叔叔」時，真的是在心裡當他做叔叔的。

(圖/康健雜誌)

他是「終身義工」，溫暖滿人間……，但對我們，他就是我們的好朋友，《康健》多麼有幸有他這個專欄作家，以及永遠的《康健》之友，出書、辦活動都來支持，約採訪、約拍影片、約演講，說來就來，直到他的膝蓋爬不上樓梯了，我們不敢再勞動他。

所以，今天讀他當年的影片，提出別說「等我退休後，我要怎樣怎樣」而是說做就做時，真是百感交集。我問自己，你採訪寫作，但你是不是報導歸報導，生活裡有沒有還抱著苟且，在等著哪一天退休後再來做志業?我覺得我的淚水裡夾雜著懷念、不捨與慚愧。想到以後只能去回憶裡找他的叮嚀，或示範，非常傷心。

整理他所做的事與所說的主張，他推１戒菸、２善終、３豁達生死觀、４家人關係、５老年觀(唱人生的副歌)。他在《康健》的專欄或採訪裡多次講到豁達迎接老年，他學游泳，他勇敢多次進出醫院，他與兒孫交待生死，「嚴肅事兒輕鬆講」……。

但除此之外，我跟他幾次在戒菸場合坐一起時發現，他在亞洲的推動戒菸圈裡，其實已成為大家都尊敬的專家中的專家，說起全世界各國的推行戒菸如數家珍，知識與理念紮實，更且身體力行，說戒菸就戒菸，就如同說把每天當最後一天，就真的每天實行。

在我心目中，孫叔叔活了好幾十倍一般人生的精彩，也付出好幾十倍的愛給他所碰到的人，即便只是坐趟計程車，也對運匠包容溫柔，他當然也活在大家對他的愛裡，每當他走到哪裡，都有人帶著滿眼的尊崇，或笑著打招呼，因為孫叔叔而產生的這些美好的畫面，使我對這個社會抱持信心。

孫叔，想您已扺達您盼望的國度，在世的一切也都美好，完美了。謝謝您曾給我們的一切。我們懷念你。

(圖/康健雜誌)

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