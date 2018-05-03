MLB》擊敗太空人！洋基王牌首飆完封勝

2018年05月03日 14:43 中時電子報 蔡銘仁

洋基今(3日)4比0擊敗太空人，史坦頓(Giancarlo Stanton)炸雙響、包辦4打點，無疑是功臣之一，不過，他卻將功勞歸給用110球、生涯首度飆出9局完封勝的塞弗瑞諾(Luis Severino)，打趣的說，「他(塞弗瑞諾)做得很棒，我可不想在打擊區面對他。」

24歲的塞弗瑞諾去年破繭而出，今年首度榮膺洋基開幕戰先發，儼然成為洋基新王牌；今天以前，他先發6場戰績4勝1敗、自責分率2.61，僅2場不是優質先發。此役，塞弗瑞諾展現王牌架勢，完投9局只被打5安、無失分，另飆出10次三振，精采率隊奪勝。

塞弗瑞諾投完8局時，已經用了98球，儘管表現精采，但自己也不確定，總教練波恩(Aaron Boone)是否會讓他挑戰完封；波恩隨後詢問他的狀況，並告訴他「我會再讓你投1局」。塞弗

瑞諾聽到教練的承諾，眼神變得堅定、完全忘卻疲憊感，9下繼續登板投球。

「其實很不安，老實說那是個艱難的決定。」波恩直言，當時他跟塞弗瑞諾只談了一下，但那卻是思考許久，才做出的決定，「我覺得他適合繼續回到場上，還剩下很多力量。」塞弗瑞諾也沒讓教頭失望，9下被打1安、無失分，用110球飆出生涯首次完封勝。

塞弗瑞諾完封且送出10K，洋基前個有這樣表現的投手，是2002年的穆西納(Mike Mussina)。轟出雙響炮的史坦頓，也稱讚小老弟的身手，，「他有100英里速球，當你跟到他的速球，接著90英里的滑球就來了，那是我們今晚需要的表現。」

塞弗瑞諾去年美聯冠軍賽，連2場對太空人先發，僅投4局就下班；此次，他完封太空人，直言意義非凡，「他們是很棒的球隊，也擅長打速球，我跟羅麥(Austin Romine)能壓制他們到第9局，感覺很特別。」塞弗瑞諾奪本季第5勝，和克魯伯(Corey Kluber)並列美聯勝投王。

(中時電子報)