落實醫療分級 大新竹醫院啟動雁型專案

健保署長李伯璋（右）將「雁型醫療照護團隊」的大雁圖樣，交給新竹馬偕醫院院長蘇聰賢（中）。（徐養齡攝）

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新竹地區148間醫療院所建構「雁型醫療照護團隊」，落實雙向轉診。（徐養齡攝）

醫療分級政策串聯全台，新竹馬偕醫院號召新竹地區148間醫療院所，建構「雁型醫療照護團隊」，落實雙向轉診，平衡各區醫療資源，健保署長李伯璋說，「醫療資訊不中斷，病患更有保障！」

響應健保署推動「雁行計畫」，新竹馬偕號召7家地區醫院、140間基層診所、1間居家護理所，組成社區醫療照護團隊，促進院所間雙向轉診合作，同時貫徹分級醫療，配合健保電子轉診平台及雲端資訊，轉診迅速又便利。

健保署長李伯璋、新竹馬偕醫院院長蘇聰賢等人3日與合作醫療院所代表簽屬合作備忘錄，蘇聰賢指院方將承擔起「大雁」角色，提供民眾兼具跨院及連續性的醫療服務。

過去病例在各醫院流動相對不易，造成病患轉診時的困難，健保署指出，利用醫療資訊雲端系統，使大型醫院和地區診間能互相合作，也加速患者確診到救治的效率。

大新竹地區醫院急診室人滿為患的情形，凸顯醫療資源短缺，分級醫療落實相當不易，多數人還是習慣跑大醫院看診。

健保署表示，如今醫療科技日新月異，系統上便能跨院查詢病患用藥、檢驗、檢查報告、影像等病例，醫療診斷不斷線，民眾不必大小病都專程跑大醫院。

新竹馬偕另針對產婦設立「24小時高危險妊娠轉入專線」，院方說明，診所或醫院若收治高危險妊娠產婦，可透過專線進行患者轉診評估，院方立即啟動24小時醫療團隊，接手照護危急轉入的產婦，就近得到醫學中心等級。

(中時 )

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