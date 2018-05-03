國民黨斗六市長初選全民調作業喊停 林聖爵將獲提名

縣議員林聖爵（左三）在多位民意代表與里長陪同下依約繳交100萬元全民調作業費。（周麗蘭攝）

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縣議員林聖爵（左）與前市長楊鎮文（右）偶遇，在縣黨部主委林文進（中）說服下合影。（周麗蘭攝）
楊鎮文（右）對全民調提出異議，主委林文進（左）解釋已作成決議，林聖爵（中）提早離去。（周麗蘭攝）

國民黨斗六市長黨內初選全民調喊停！有意爭取黨內提名的縣議員林聖爵、前市長楊鎮文3日都到縣黨部，林聖爵依決議繳交100萬元作業費，楊鎮文因對初選作業方式有意見，臨時決定不參加，形成僅一人初選局面，縣黨部將公告提名林聖爵。

國民黨斗六市長初選3日進行全民調登記，縣議員林聖爵、前斗六市長楊鎮文必須繳交100萬元作業費，25日將做全民調。

林聖爵3日10點半抵達縣黨部，以現金100萬元繳交，完成登記。

林聖爵表示，民主過程，接受選民考驗是必然趨勢，斗六市十萬八千人口，有人競爭是好事，也希望透國全民調讓國民黨能勝選的人勝出，代表國民黨打選戰。

楊鎮文11點鐘持紙袋抵達，雖表示他「有備而來」，但他向縣黨部主委林文進提出異議，主張應該加入政黨對比民調。

林文進表示，4月30日第一次舉行斗六市長提名民調協調會，5月1日舉行第二次會議，楊都未提出異議，此一民調辦法已經做成決議。

楊鎮文認為如果不做政黨對比民調，他沒有意願參與民調，林文進表示「遺憾」與「尊重」。楊鎮文最後未完成登記。

林文進表示，國民黨提名林聖爵參選斗六市長確定，將報准中央核備。

(中時 )

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