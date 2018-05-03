3月陸客送件人次少4月反增 業者：重大事件影響

2018年05月03日 14:57 中時 王思慧

日前盛傳陸客來台緊縮，不過有學者指出，今年四月份陸客送件成長9.9%，1至4月累計送件成長11%，認為有關限縮的傳言目前仍無法印證。旅遊業者表示，今年3月跟去年同期比較，仍減少11％，代表花蓮地震影響，而4月即使成長，也只是因為去年蝶戀花事件，陸客送件少，預計下半年因為選舉，陸客來台人次會更少。

依照移民署資料，3月陸客送件人次有159,788，相較去年同期179,455人次，減少11％，4月共有148,366人次，比去年同期135,045人次，增加9.9％。

整體而言，陸客來台人數仍在下降。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲表示，陸客通常這個月送件，是下月要來，今年2月花蓮地震奪走9條陸客性命，當然3月就會掉，即使今年前四個月共有669,945人次，比去年603,132多，但預計7月後可能會再減少，原因就是因為選舉。

優質旅行發展協會理事長李奇嶽指出，只要台灣發生重大事故，接下來3個月陸客人數一定會掉，像去年2月蝶戀花事件，就重挫接下來的3至5月，今年2月花蓮地震影響，3月立刻減少，4月即使增加也不多。

他認為，目前陸客僅有基本盤，一天約6、7千人，但年底選舉陸客人次一定會再掉，預計接下來的陸客市場不樂觀。

觀光局表示，關於對岸因選舉關係限制陸團來台的消息，目前尚未證實，仍歡迎陸客來台旅遊。

(中時 )