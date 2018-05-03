騎YouBike受傷沒保障？ 北市明年加保傷害險

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台北市每天有6萬多人次騎乘YouBike，不過近年死傷意外頻傳，現階段騎車受傷或撞到他人都沒納入保險。北市交通局表示，今年6月1日起，會將「第三人責任險」納保，北市府與微笑單車公司契約今年到期後，招標時將要求新業者再加保「傷害險」，未來營運廠商每年針對2項保險需負擔1385萬保費。

YouBike目前只投保產品責任險和公共意外責任險，若因車輛設計瑕疵或管理不當，在租賃場所受傷可獲理賠。不過騎乘者撞車導致他人受傷，屬於第三人責任險範圍，自行騎乘受傷則屬傷害險部分，兩者在現行契約均無規範，無法強制要求業者納保。

市議員戴錫欽今在議會質詢指出，近3年每年平均有1300人發生自行車事故，共造成14人死亡，但北市府只規劃今年6月起新納入「第三人責任險」，至於騎乘者發生事故的傷害險，日前僅回覆需蒐集民眾個資、作業複雜，究竟明年新約有沒有納入規劃？

交通局長陳學台表示，明年與新營運廠商簽訂新約，除了第三人責任險，也會一併將傷害險納入，會直接寫進招標規範內，保費由業者負擔，可納入營運成本計算。

交通局運管科長王湮筑補充，傷害險牽涉到個資問題，原本產險公會建議由乘客自行納保，不過市府評估後，仍認為應直接納入YouBike新約規範，因此明年1月1日起，新的營運廠商必須為乘客投保，每年第三責任險加上傷害險，預計要負擔1385萬保費。

她強調，投保傷害險需要騎乘者的姓名、生日、身分證字號、電話和地址等資訊，營運廠商需處理實名制問題。至於這是否表示未來會員要重新註冊？她表示，有一種方式較簡單，想加入傷害險的民眾可自行加填個資，有填的人才享有保險保障，由於保費不需民眾負擔，相信大家會有意願主動完成。

(中時 )

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