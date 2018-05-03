議員催生大型復康巴士 南市府承諾7月引進4台

2018年05月03日 15:16 中時 程炳璋

台南市社會局表示明年1月的復康巴士服務將可延長至晚間11時。（台南市社會局提供）

全台6都之中，僅台南市尚未有可搭載38人以上的大型復康巴士，多位身障人士3日到議員舉牌陳情，台南市議員林美燕當場請命催生，台南市社會局回應7月將引進4部大型復康巴士，明年1月會將復康巴士服務時間延至晚間11時，方便身障者需求。

台南市雖有144台中、小型復康巴士，卻無可搭載38人以上的大型復康巴士，台南市身障自立更生創業協會3日到議會陳情指出，台南市身障者有1萬6000餘人，每次出遊，都需向鄰近縣市借車，既不方便、又需高額租金，6都之中只有台南沒有大型復康巴士，直呼是「不幸福的長照台南」。

林美燕3日在議會發言表示，除了缺乏載送身障者的大型巴士，現有的復康巴士服務時間只到晚上9時30分，身障者深夜欲就醫，巴士就無法提供服務，多數身障者只好掏腰包坐計程車或麻煩家人載送，相當不便民。

台南市社會局表示，7月將引進4部大型巴士，但避免平時荒廢不用，會導入新營公車的班表中，身障者若有需求，再向社會局預定。

台南市社會局打算明年1月起，將復康巴士服務時間延長到深夜11時，但社會局提醒，白天的尖峰時段仍須預約，才能滿足身障者需求。

(中時 )