管案獨董爭議 政院暗批管中閔貪千萬年薪

2018年05月03日 15:06 中時 張理國

卡管案看似已上演完結篇，但後勁十足持續延燒，據了解，台哥大獨董月薪破百，年薪千萬以上，行政院發言人徐國勇說，管中閔為什麼趕在簽署產學合作契約，就是人性，因為就任有千萬年薪，但人性不能違法，時間不到不能去領，你就不能提早領。

徐國勇說，台大去年9月26日同意管中閔兼職、9月29日簽產學合作契約、10月2日發公文給台哥大，但是管中閔6月就去當獨董，

想要提早領錢，但這就像行政機關的預算，立法院還沒有通過可以先用嗎？行政機關不能說早晚會通過，先用了再講。另外，管案也不能用台大9月通過了可以溯及既往，變成6月開始，沒有校長同意就可以溯及既往這回事。

徐國勇說，法學緒論第一課，不溯及既往是法律解釋的原則，除非法律有特別規定可以溯及既往，但找遍台大內規，所有大學法的規定，那一條規定兼職後可以溯及既往？這是法律的ABC，台大法律系執牛耳可以出來解釋。

拔管案在教育部開鍘後，各學聲援遍地烽火，形成新的大學自主運動，徐國勇被問到管中閔還適任台大教授的問題時說：「這個問題再追究下去會很麻煩」，但眼下就往麻煩的方向前進。

徐國勇說，教授要兼任企業獨董有兩個方式，一是學校跟企業要簽訂產學合作契約，另一種方式是學校或政府持有企業股份，可直接派任教授當獨董。但管中閔屬於前者，而且管中閔向台大申請擔任台哥大獨董時，申請書寫明是要簽產學合作契約才就任，「這是管中閔自己打勾的」。

此外，對於外界質疑，若獨董須在契約簽訂後才能上任，董事會就可能有空窗期，影響教授出任獨董意願，徐國勇也說，當企業要聘請學校的教授擔任獨立董事，有兩個方式，一是由教授提出申請，學校同意後經同意，這樣並不會太慢，因為獨立董事任期一般3年，到期前半年就會預作準備，這種資訊3、5個月前都知道

，時間綽綽有餘，怎麼會來不及？

(中時 )