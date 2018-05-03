職業婦女難兩全 自評不及格媽媽

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母親節將至，yes123求職網今（3）發布最新調查指出，國內逾千名職場媽媽自評工作表現平均有73.6分，但在擔任母親角色上，平均僅給自己52.3分，不及格分數；其中，甚至有12.9%給自己打了零分。顯示許多職業婦女自認工作表現尚可，但卻在母親角色上略顯失職。

調查並顯示，職業婦女的職場焦慮來源，主要是「無法配合加班、應酬、出差」(51.9%)、「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」(50.2%)、「職涯規劃因小孩狀況而受限」(40.4%)，以及「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」(35.5%)和「無暇在職進修」(34.1%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，職業婦女在有了子女後，可能還有照顧長輩(公婆、父母)、分擔家計的責任，同時面對公司的績效要求，職場媽媽生活呈現「四頭燒」，導致經濟壓力、身心壓力「雙壓」，還有焦慮感、罪惡感「雙感」。

楊宗斌提醒職場媽媽們，要學習適時、適度放鬆休息，在處理生養育問題方面，女性上班族顧慮的地方較多，除需要家人體恤與擔待，甚至需要跟老闆、主管溝通目前的狀況，藉以取得「職媽人生」的平衡點。

上述「職場媽媽壓力指數與生涯規劃調查」，由yes123求職網於2018年4月12日到4月27日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作且育有子女的女性會員，總計回收有效問卷共1,188份，在95%信心水準下，正負誤差值為2.84%。

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