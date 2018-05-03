與綠營合作空間越來越小？柯P：對方說壓力很大

2018年05月03日 15:16 中時 張潼

民進黨周三開選對會，許多綠營人士都表示，與台北市長柯文哲合作空間越來越小。對此，柯今被問到雙方周二晚上密會，是否討論到沒禮讓空間、民進黨對他下通牒等議題？他回應，談話是雙方的，不應當單方面透露講了什麼；但柯坦言，對方的確告訴他，「壓力很大」。

外傳選對會前一晚，綠營林錫耀、洪耀福、陳明文、黃承國等人與柯文哲碰面。柯今天被問到雙方會面談了什麼，他說，只是交換一下意見而已，也沒麼結論，而且談話是雙方的，人家沒出來講，自己不應當單方面透露。

媒體追問，與會的民進黨人士是否告訴他沒有禮讓空間？柯文哲坦言，對方的確說壓力很大；至於年底選舉的走向，他只說，對方說要回去討論，他也就表達尊重對方、沒什麼預設立場。另外，雙方也沒談到什麼民調問題。

當被問到對禮讓是否還樂觀，或者是否已經做好不被禮讓的準備？柯文哲重申，人活在這世界上就是做該做的事，「其實我什麼準備都沒做。」

會不會後悔因為自己過去批評民進黨的言行，導致現在合作機會生變？柯文哲說，沒什麼好後悔的，他是看到什麼就講什麼；至於會不會擔心若選不上，會像柯建銘所說「柯文哲時代終結」？柯說，沒那麼嚴重啦，最差就是回去當醫生而已。

最後，媒體詢問，綠營立委王定宇稱，為了爭取合作機會，柯文哲這幾天又會變成「墨綠」開始批評國民黨。對此，柯文哲竟回，國民黨現在最大問題就是什麼都沒做，不知道要罵什麼。

(中時 )