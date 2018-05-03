總統吃苦耐勞？他諷：台灣不需悲情行銷 請給人民富足繁榮

網路近日流傳數張蔡英文展現親民的照片。（圖取自李冠毅臉書）

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中時電子報

網路近日流傳著數張總統蔡英文蹲地洗碗、街頭吃豆花的畫面，試圖展現親民的一面。但，東西全球文創集團執行長暨發行人、台灣時尚設計師李冠毅感受不到親民的一面，沉痛抨擊：「台灣不需要悲情行銷，請給我們富足和更好的願景！」

東西全球文創集團執行長暨發行人、台灣時尚設計師李冠毅直言，他已經受夠了上個世紀這種看似偉大、吃苦耐勞的樣板宣傳，因為大家都清楚這些人不可能吃苦，更不可能窮困。「我們台灣最不缺的是悲情和同甘共苦，這種狗屎和這種看似正面卻充滿負能量的政客行銷爛策略。」

撇開政治不談，李冠毅說，在許多層面，蔡英文是值得他尊敬的人，但他們真的真的不需要總統一同吃苦。這個社會需要的是總統帶領大家可以跟她一樣家財萬貫、吃香喝辣。讓下一代知道，想要好生活不可吃，只要努力、專業、創新、順勢、道德加上美好人格，讓自己有能力生活過的富足，都應該感到光榮。但是，李冠毅話鋒一轉說，「最可恥的是超級富豪的政客要表演妳們和大家一起共苦患難，做作到我現在人在澳洲都很想吐。」

李冠毅怒嗆：「夠了！不要在玩弄悲情訴求了啦！」因為蔡英文根本沒有苦過，穿著一雙數萬元的Tods義大利名牌鞋子蹲在地上洗碗，照片還是用專業單眼相機拍攝，又何必演戲呢？請不要再玩弄這些過去政客的低級把戲。

李冠毅說，「悲情牌，是你們過去在野的選舉把戲。忘掉你們的光榮，請做好執政黨的角色，好嗎？」請給大家願景、繁榮、安定，帶領大家過美好生活；而非總愛用悲情來騙選票和當成攻擊對手的籌碼。因為總統不需要人民知道你愛洗碗或吃路邊攤，只要專業治國、搞好經濟，這才是好總統應該有的專業精神！

(中時電子報)

文章來源：李冠毅臉書

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