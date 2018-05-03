蔡英文視察安康社宅 稱讚白髮團隊推動有功

滿頭白髮的台中市都發局長王俊傑被總統蔡英文調侃「看起來推動社會住宅很辛苦！」（王文吉攝）

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台中第一個完工的社會住宅「豐原安康共好社宅」將於6日舉辦落成典禮，總統蔡英文今日在台中市長林佳龍陪同下，提早前往視察，並實地走訪公設環境。蔡英文表示，很高興回到豐原，她曾在豐原住過一段時間，當時居住的大樓不是豪宅，但也算是中上級的住宅，今天走進安康社宅，發現空間規劃、生活機能差不多一樣好。

蔡英文致詞時並調侃在座的龍團隊成員說「你們頭髮怎麼都白了，我相信社會住宅對你們是很大的挑戰！」她表示，社會住宅是中央跟佳龍市長非常關心的政策，今天終於看到成果，台中市做到了，恭喜佳龍市長，還有他的「白頭髮」團隊。蔡英文幽默一番話，逗得全場響起笑聲。

蔡英文並舉例，台北市有一區200多戶社會住宅，在2年內有20個寶寶出生，出生率是全國2年平均值的1.77倍，她期待安康社宅能打破這個紀錄。台中市長林佳龍聽言，隨即打包票說「我們有信心，台中有托育一條龍！」

蔡英文在林佳龍等人陪同下，一一走訪安康好客廳、好鄰安康店及在地保健室，並響應好鄰安康圖書室募集活動，捐贈《發現花園》童書繪本。

林佳龍表示，安康共好社宅是新政府上任後第一個完工的社會住宅，台中市響應蔡總統提出8年20萬戶的社會住宅政策，豐原區安康段共好社宅僅是開端，市府將持續推動，期望提供民眾舒適的居住環境及落實居住正義，讓台中市成為宜居且移居的城市。

(中時 )

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