國家公園未納環資部　環團批：組改一大敗筆

2018年05月03日 15:32 中時 洪安怡

行政院院會今通過環資部升格，水利署保育部分和林務局多數業務皆納入環資部，氣象局則整體移入環資部升格氣象署，國家公園則留在內政部營建署。環團批評，國家公園9成6土地是國有林，無法一同併入環資部整合，成為組改一大敗筆，

依規劃，環資部本部有綜合規劃司、氣候變遷司、大氣環境司、水質保護司、資源循環司、生態永續司、資訊及環境監測司；轄下規劃7個三級機關，包含中央氣象署、水資源保育署、森林及自然保育署、水土保持及地質礦產署、毒物及化學物質署、環境管理局、生物多樣性及森林保育研究所。

環保署指出，經濟部水利署約莫4分支之3水權業務仍留在經濟部，僅溫泉、地層下陷、水庫集水區水資源保育業務，和內政部營建署下水道工程移入水資源保育署；農委會林務局大部分業務包含國有林班地、福山植物園等，移入森林及自然保育署和生物多樣性及森林保育研究，有關林業部分則升格為林業司續留農委會。

經濟部礦務局和中央地質調查所、農委會水保局挪入環資部，合併成水土保持及地質礦產署。至於內政部營建署國家公園則續留內政部。

地球公民基金會董事長兼執行長李根政指出，國家公園土地中有9成6和國有林班地重疊，未來卻是分屬環資部、內政部，與組織改造為了提升效能，進行業務整合的理念背道而馳，堪稱此次組改中相當大的敗筆。

此外，李根政說，林試所留農業部，但主要業務仍是生態研究與保育，這是組改亂了套，沒有討論清楚，政府應該評估我國對自然資源管理的想像是什麼，並非挪到環資部以後，環境資源就不能使用，而是從開發走向保育管理。

至於經濟部把水權留下，僅將棘手的溫泉、地層下陷等問題劃入環資部，李根政認為，說穿了就是經濟部想掌握水資源調控的權力，整個經濟部都把水利署當工具使用，服務工業界的用水需求，而非從保育管理的角度處理。

(中時 )