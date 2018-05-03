黃偉哲提案：販毒予未成年及孕婦加重其刑1／2

2018年05月03日 16:02 中時 程炳璋

台灣染毒人口年齡下降，成為校園及社會治安上的隱憂，新型毒品吸引年輕人誤食觸法，孕婦吸毒更影響母體與胎兒健康，台南市立委黃偉哲近日提案修正「毒品危害防制條例」，法條瞄準販毒給孕婦與未成年者的藥頭，應加重其刑2分之1，希望以此遏止毒害。

毒品黑市不斷推陳出新，毒咖啡包、毒糖果、毒郵票等新興毒品陸續出籠，吸引未成年者好奇嘗鮮，依警政署統計，去年全台毒品查獲少年嫌疑犯人數為1782人，台南市有48人。

台灣查獲3、4級毒品人數中，未滿18歲以下的未成年者占1成，首次使用毒品年齡更是降到12.5歲，可見毒品入侵校園日趨嚴重。

現今是人手一機的科技時代，毒品交易透過網路力量無遠弗屆，毒犯從手機通訊軟體管道，可輕鬆取得毒品販售資訊，使得未成年更難杜絕吸毒陷阱。

黃偉哲認為，若婦女懷孕時吸毒，不僅可能造成胎兒畸形及先天性成癮外，孕婦本身也可能因吸毒而導致凝血功能變差，手術時大量出血引發危機。

黃偉哲提出修法，藉由加重法律刑責，以期遏止藥頭犯罪，降低未成年與孕婦受到毒害的機率。但他也表示，地方政府應持續宣導反毒觀念，輔以通報網絡等策略，讓毒品遠離學生與孕婦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )